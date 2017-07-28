 Merkezi Cezaevi Personeline Sertifika verildi

İçişleri Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde 24 Nisan-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Merkezi Cezaevi’nde Hizmet içi Eğitim kapsamında düzenlenen

Merkezi Cezaevi’nde yapılan sertifika törenine İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, Özel Kalem Müdürü Muslu Akgüney, Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, eğitimciler ve sertifika alacak cezaevi personeli katıldı.



Törende ilk sözü alan Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele komisyonuna teşekkür ederek sertifika alan personeli tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Hüseyin Amcaoğlu ise yapmış olduğu konuşmada özellikle son bir yılda Cezaevinde gerek yasalar, gerek tüzükler, gerekse projelerle bir çok iş yapıldığına değinerek çağımızın en büyük sorunlarından olan uyuşturucu konusunun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği içerisinde eğitimlere tabi tutulmasının sevindirici olduğunu söyledi. Projenin mahkumlar ve mahkum aileleri bacakları ile genişletileceği müjdesini de veren Amcaoğlu sertifika almaya hak kazanan personeli tebrik etti.

Törende son sözü alan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu Göreve geldiği günden beri yapılan projelerde kendilerine kapıları sonuna kadar açan ve her zaman destek veren İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e teşekkür ederken, bu projenin oluşmasında katkı koyan Cezaevi Yönetimi ve Bakanlık yönetimine de ayrıca teşekkür etti.

Karaokçu, uyuşturucu konusunun çağımızın en büyük sorunu haline geldiğine değinerek bu sorunu aşmanın en önemli bacağının eğitim olduğunu söyledi. Cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluları tekrardan topluma kazandırma hedefinde olduklarına da değinen Karaokçu projelerinin her zaman bu çerçevede ilerlediğini söyledi.