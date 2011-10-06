Merkez'den dolara 5. müdahale Doların ateşini düşürmek için bugün 1.35 milyar dolarlık döviz satış ihalesi açan Merkez Bankası, şimdi de TL zorunlu karşılıklarını düşürdü.

Merkez Bankası Türk Lirası munzam karşılıklarda indirime gitme kararı aldı. Buna göre ortalama yüzde 13.1 olan karşılık oranları yüzde 12.5'e çekildi. Merkez bu hamle ile piyasaya 3.2 milyar lira likidite sağlayacak...

Merkez Bankası'nın bu kararı sonucu, zorunlu karşılıklarda yüzde 13.1 olan ağırlıklı ortalama yüzde 12.5'e indi. 3 yılın üzerindeki zorunlu karşılıklarda 800 baz puan indirime gidildi. Merkez Bankası, munzam karşılıklarda bir yılda 200 baz puan ve 3 yılda 500 baz puanlık indirim yaptı. TL zorunlu karşılık düzenlemesi 14 Ekim'den itibaren tesis edilmeye başlanacak