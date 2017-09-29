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29 Eylül 2017 Cuma 15:40

Merkez Bankası Kredi Kartları Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi

KKTC Merkez Bankası, yeniden belirlediği kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarını açıkladı.

Merkez Bankası Kredi Kartları Faiz Oranlarını Yeniden Belirledi
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Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): KKTC Merkez Bankası, yeniden belirlediği kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarını açıkladı.

KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner, konuyla ilgili açıklamasında, gelişmeleri değerlendirdiklerini ve azami aylık akdi faiz oranlarını belirlediklerini belirtti.

Erkiner, kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarının önümüzdeki üç aylık dönem için TL işlemlerinde yüzde 2,00, döviz işlemlerinde yüzde 1,18 olacağını ifade etti.

Ramadan Erkiner, şöyle devam etti:

“Temmuz ayı başında ilan edilen oranlar Türk Lirası ve yabancı para işlemlerinde sırayla yüzde 1,97 ve 1,20 idi. Azami aylık gecikme faiz oranları ise, söz konusu Yasayla  bu oranların yüzde 0,5 fazlası olarak belirlenmiş olup, TL işlemlerde yüzde 2,50, döviz işlemlerinde ise yüzde 1,68’dir”

Söz konusu oranların yenisi kamuoyuna ilan edilinceye kadar geçerliliğini koruduğunu kaydeden Erkiner, oranların, yasada tanımlandığı gibi, tüketici kredileri ağırlıklı ortalama faiz oranları üzerinden hesaplanıp ilan edildiğini ve bu oranların, bankalarca kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek üst sınır olduğunu belirtti.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 12. maddesi gereği, kredi kartları azami aylık akdi faiz oranlarının en geç üç ayda bir yeniden belirlenmesi gerekiyor.

(FEZ/HA)

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