Merkez kritik eylem planını açıkladı, dolar sert düştü

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyon raporu ve Pazartesi günü duyurulan kritik 5 maddelik TL'yi güçlendirme eylem planını açıkladı.

Açıklamayla birlikte dolar sert düşerken, bono faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.Başçı'nın parasal sıkılaştırmanın devam edeceği yönündeki açıklamaları kur tarafında TL'yi güçlendirirken, piyasada faizlerin artışına neden oldu. Eylem planının ardından serbest piyasada 1.7560 liraya kadar gerileyen dolar şu dakikalarda tekrar yükselişe geçerek 1.7690 liraya çıktı. Kapalıçarşı'da güne 1.7840 liradan başlayan dolar, Başçı'nın açıklamalarıyla birlikte düşüşe geçmiş, 1.76 liranın da altına inerek 1,.7560 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bu seviyeden sonra tekrar yükselişe geçen dolar şu dakikalarda 1.7640 liradan alınırken, 1.7690 liradan satılıyor.

Serbest piyasada 2,4570 liradan alınan euro ise 2.4620 liradan satılıyor. Bu seviyelerde döviz sepeti de 2.11 lira düzeyinde bulunuyor. Açıklamaların ardından piyasada gösterge kağıdın bileşik faizi de yüzde 10.13'e yükselerek, Ağustos 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Faiz daha sonra geri çekilerek 9.90'e indi. Dünkü kapanışta bileşik faiz yüzde 9.59 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası, Türk lirasını değerini önemli ölçüde güçlendirecek eylem planı çerçevesinde fiyat istikrarı, faiz politikası, döviz rezerv politikası, zorunlu karşılık politikası ve finansal istikrardan oluşan beş maddeli bir eylem planı açıklayacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra TL hızlı şekilde güçlenmiş, 1.85'lerde bulunan dolar/TL paritesi dün itibariyle 1.80'nin altına inmişti.

İşte Başçı'nın konuşmasından satır başları:

FİYAT İSTİKRARI - Enflasyonun önümüzdeki dönemde belirgin şekilde yükselmesini bekliyoruz - Gereken parasal sıkılaştırmayı yapmaya başladık

FAİZ POLİTİKASI - Bankaların fonlamasını sınırsız olarak karşılayacağız FAİZLERİ GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞTİREBİLİRİZ - Şu anda MB'nin iki faizi var. Düşük yüzde 5.75 ve yüzde 12.50. Biz hangisini uygun görürsek onu kullanırız ve bunu günlük olarak yapabiliriz. Gerek görürsek günlük olarak faizleri değiştirebiliriz.

ZORUNLU KARŞILIK POLİTİKASI - Gerekirse TL zorunlu karşılıklarda indirime gidebileceğiz - TL mevduatın yüzde 40'ına kadarının döviz olarak tutulmasına olanak tanıyacağız - TL mevduatın yüzde 10'una kadarını altın cinsinden tutulması için teknik çalışmalar yapacağız - Bankaları kalıcı likiditeye kavuşturup, rahatlatacağız.

DÖVİZ REZERV POLİTİKASI - Dalgalı döviz rejimiyle çelişmemek üzere döviz satım ihalesi ve doğrudan satış yapabileceğiz - Gerekirse, döviz depo faaliyetlerine yeniden başlayabileceğizç

FİNANSAL İSTİKRAR POLİTİKASI - Yılın kalan kısmında kredi genişlemesi bir miktar yavaşlamalı - Faiz koridoru ile etkin likidite yönetimi finansal istikrarı destekler.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 8.3'E ÇIKTI Başçı, 2011 yıl sonu enflasyon hedeflemesinde ise beklentilerin orta noktası yüzde 8.3 olmak üzere yüzde 7.8 ile yüzde 8.8 arasında gerçekleşeceğini açıkladı. Başçı, 2012 için yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 3.7 ile yüzde 6.7 arasında, orta noktasının ise yüzde 5.2 düzeyinde olmasını beklediklerini de belirtti.

BAŞÇI ŞÖYLE DEVAM ETTİ: - Olumsuz gelişmelere izin vermemek için gecelik borç verme faizlerini artırarak güçlü bir tepki verdik. - Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını sağlamak için gereken her tedbiri alacağımızı vurgulamak isterim. - Önümüzdeki dönemde söz konusu riskleri takip ederek orta vadeli enflasyon hedefinin bozulmamasI için ne gerekiyorsa yapacağız. - Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor. Sorunların bankacılık sektröüne sirayet edeceği yönünde algılar güçlendi. Bu bağlmada küresel ekonomideki gelişmeleri saatlik bazda izleyerek yurtiçi politika tedbirlerini alma konumuna geldik. - Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis edilmesi için çalışacağız. Orta vadede mali disiplinin sürdürülmesi ve mali disiplinin sürdürülmesinin fiyat istikrarını destekleyeceğinin düşünüyoruz.