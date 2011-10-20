Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Merkez dolara tarihinin en büyük savaşını açtı

Piyasaya toplamda 7 milyar 150 milyon dolar satan Merkez Bankası, tarihinin en fazla döviz satış rakamına....

Merkez dolara tarihinin en büyük savaşını açtı

Piyasaya toplamda 7 milyar 150 milyon dolar satan Merkez Bankası, tarihinin en fazla döviz satış rakamına....

20 Ekim 2011 Perşembe 08:29
Merkez dolara tarihinin en büyük savaşını açtı
banner238

Piyasaya toplamda 7 milyar 150 milyon dolar satan Merkez Bankası, tarihinin en fazla döviz satış rakamına ulaştı.

Merkez Bankası artan spekülatif talepler nedeniyle dolara tarihinin en büyük savaşını açmış durumda. 5 Ağustos’tan itibaren günlük döviz satım ihalelerine başlayan Merkez Bankası, dün düzenlediği ihalede 750 milyon dolar daha sattı. Böylece Ağustos ayı başından bu yana ihaleler yoluyla yapılan satış tutarı 6 milyar 450 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası’nın önceki gün 5.5 yıl aradan sonra döviz piyasasına yaptığı yaklaşık 700 milyon dolarlık doğrudan müdahaleyle birlikte satılan döviz miktarı 7 milyar 150 milyon dolara çıktı. Bu tutar Merkez Bankası’nın şimdiye kadar 1 yıl içerisinde yaptığı en yüksek döviz satışı rakamını ifade ediyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde döviz satım ihalelerine devam etmesini beklediği Merkez Bankası’nın piyasaya yeniden doğrudan satım yönünde müdahale edebileceği görüşünde.

Vatan'ın haberine göre, Merkez Bankası’nın geçmiş yıllarda yaptığı satım yönünde müdahalelere bakıldığında, en yüksek tutara 2001 krizinde ulaşıldığı görülüyor. Serbest kur rejimine geçildiği 21 Şubat 2001 tarihinden 1 ay sonra döviz satım ihalelerine başlayan Merkez Bankası, yıl boyunca ihaleler vasıtasıyla toplam 6 milyar 553 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Merkez Bankası, 2001 yılı içerisinde döviz piyasasına doğrudan satım yönünde müdahalede bulunmazken 2002 yılının Temmuz ayında 3 milyon dolar, 24 Aralık’ta da 9 milyon dolar olmak üzere 2 kere piyasaya doğrudan satım yönünde müdahale etti.

2006 İLE BENZERLİK 2006 yılının Mayıs ve Haziran aylarında yaşananlar bugün içinde bulunduğumuz dönemle benzerlik taşıyor. Mayıs ayı başlarından itibaren gelişmekte olan ülkelere yönelmiş fonların bir kısmının daha güvenli algılanan gelişmiş piyasalara doğru hareket etmesi, içeride kurlar üzerinde baskıya neden oldu. Uluslararası likidite koşullarının değişim eğilimine girmesiyle Merkez Bankası harekete geçti. 13 Haziran’da piyasaya 494 milyon dolarla doğrudan müdahale eden Merkez Bankası, 23 Haziran’da 763 milyon dolar,

26 Haziran’da da 848 milyon dolar sattı. Merkez Bankası, 26-27 Haziran’da da 500’er milyon dolarlık günlük döviz satım ihalesi açtı. Böylece Merkez Bankası hem doğrudan müdahale hem de ihalelerle toplam 3 milyar 105 milyon dolarlık döviz sattı. 2006’daki müdahalelerin kurlar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Döviz satım ihalelerine başlanmadan önce 1.5635 TL’den işlem gören dolar, 23 Haziran’da 1.7580 TL’ye kadar çıktı. Kurlar müdahalelerin bittiği 27 Haziran’da 1.6335 TL’den işlem gördü. Yani kurlar 3.1 milyar dolarlık satışa rağmen müdahale öncesi seviyeye dönmedi. Merkez Bankası döviz satım ihaleleriyle 2008’de 100 milyon dolarlık, 2009 yılında 900 milyon dolarlık döviz satışı yaptı

Son Güncelleme: 20.10.2011 08:29
Anahtar Kelimeler:
DolarBankaDövizMerkez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim