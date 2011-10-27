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Merkez Bankası'ndan TL'ye Yeni Hamle

Merkez Bankası, TL vadeli ve vadesiz mevduatlar için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Merkez Bankası'ndan TL'ye Yeni Hamle

Merkez Bankası, TL vadeli ve vadesiz mevduatlar için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

27 Ekim 2011 Perşembe 10:29
Merkez Bankası'ndan TL'ye Yeni Hamle
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Merkez Bankası, TL vadeli ve vadesiz mevduatlar için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. MB bu sayede piyasaya yaklaşık 11 milyar Türk Lirası likidite sağlayacak.


Türk Lirası'nın güçlendirilmesi için dün bir eylem planı açıklayan Merkez Bankası önlemlerden birini devreye soktu.

Merkez Bankası, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli TL mevduatlarda zorunlu karşılık oranlarını yüzde 16'dan yüzde 11'e, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 12,5'ten yüzde 11'e ve 6 aya kadar vadeli mevduatlarda da yüzde 9'dan yüzde 8'e indirdi.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasıyla piyasaya yaklaşık 11 milyar Türk lirası likiditenin kalıcı olarak sağlanmış olacağını ve yüzde 12,6 olan ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranının yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın son kararları bankacılık sektörünü rahatlatacak. Sektöre 11 milyar TL'lik likidite sağlanmış olacak.

Merkez Bankası'nın TL cinsi zorunlu karşılık oranlarında bazı vadelerde yaptığı indirimin ardından İMKB-100'de yükseliş hızlandı. Açıklama özellikle bankacılık endeksinde doping etkisi yarattı.

Son Güncelleme: 27.10.2011 10:29
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ParaMerkezYüzdeTLMevduatVadeliZorunlu
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