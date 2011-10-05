Merkez Bankası'ndan dolara müdahale

Merkez Bankası piyasadaki döviz likiditesini artırmak amacıyla döviz cinsinden zorunlu karşılıkları 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 9.5'tan, yüzde 9'a çekti.

Merkez'in bu hamlesiyle piyasaya 1.3 milyar dolar likidite sağlanacak. Merkez üç yıldan uzun vadeli döviz mevduatları için de zorunlu karşılık oranlarını 250 baz puan indirerek, yüzde 8.5'ten, 6'ya indirdi. Uzmanlara göre, kurun son dönemdeki hızlı yükselişi nedeniyle Merkez'den bu yönde bir adım bekleniyordu. Açıklama sonrası kurda, TL lehine hafif bir hareket yaşandı. Dolar, 1.8950 TL seviyelerinden, 1.89'a doğru geriledi.