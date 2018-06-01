Merkez Bankası'ndan komite'ye sunum...

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve banka yetkilileri, ekonomik durum ve bankacılık sektörü hakkında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi üyelerine sunum yaptı.



Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki kez Merkez Bankası’nın hazırladığı raporun takdimi şeklinde ele alınacağı toplantıların ilki niteliğin taşıyan sunumda, ülkedeki makro ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektöründeki son durum ele alındı.



Toplantıda, son dönemde dövizde meydana gelen dalgalanmalar da ele alındı.Toplantıya Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Ersin Tatar, Komite üyeleri UBP milletvekilleri Hasan Taçoy ve Olgun Amcaoğlu, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğullarıile HPmilletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç katıldı.