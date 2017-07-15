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15 Temmuz 2017 Cumartesi 07:44

Merkez Bankası'nda 1 saatlik uyarı grevi olacak

Merkez Bankası'nda 1 saatlik uyarı grevi olacak
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 Merkez Bankası'nda 1 saatlik uyarı grevi olacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 17 Temmuz Pazartesi günü Merkez Bankası’nda 1 saatlik uyarı grev yapacağını duyurdu.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nda örgütlü ve yetkili olan sendikalarının grevinin 09.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Bengihan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  
“Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun “münhalsiz ve sınavsız, asıl ve sürekli kadrolara yasalara aykırı bir şekilde istihdam yapması, vekaleten yapılan Müdür atamalarının münhalsiz ve sınavsız yine yasalara aykırı bir şekilde asaleten Müdür kadrolarına atanması, henüz aday kadroda görev ifa eden personelin asaletleri onaylanmadan Müdür kadrosuna vekaleten atanmasına ve Anayasanın 121. Maddesine aykırı bir şekilde Müdür kadrolarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasa ile değil Tebliğ ile düzenlenmesine karşı 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:00-10:00 saatleri arasında 1 saatlik uyarı grevi yapma kararı almıştır.”

Açıklamada, konuya ilişkin basın açıklamasının Pazartesi 09.30’da yapılacağı kaydedildi.

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Merkez Bankasında 1 Saatlik Uyarı Grevi Olacak
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