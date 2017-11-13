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13 Kasım 2017 Pazartesi 14:10

MERKEZ BANKASI 3. ÇEYREK BÜLTENİNİ YAYIMLADI

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 5,9 ARTTI

MERKEZ BANKASI 3. ÇEYREK BÜLTENİNİ YAYIMLADI
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MERKEZ BANKASI 3. ÇEYREK BÜLTENİNİ YAYIMLADI

MEVDUAT, YÜZDE 6,37 ARTIŞLA 19, 672 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2017 yılı üçüncü çeyrek bültenini yayımladı.

Buna göre, 2017 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam 22 bankanın 233 şube ve 3 bin 100 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü, önceki çeyreğe göre yüzde 5,9; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış göstererek 24.602 milyon TL’ye ulaştı.

2017 yılı üçüncü çeyreğinde mevduat yüzde 6,37’lik artışla 19.672 milyon TL’ye; brüt krediler ise yüzde 2,65 artışla 14.028 milyon TL’ye yükseldi. Mevduatın krediye dönüşüm oranı ise yüzde 73,89’dan yüzde 71,30 düzeyine geriledi.

Mevduatın krediye dönüşünün bir yıllık değişimine bakıldığında, düşüşün daha da belirgin olduğu ortaya çıktı. Son bir yıllık dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı yüzde 77 seviyesinden yüzde 71,3 seviyesine geriledi.

2017 yılı üçüncü çeyrek dönemde Türk parası mevduatı yüzde 4,51, yabancı para mevduatı ise yüzde 8,01 oranında arttı. Aynı dönemde Türk parası ve yabancı para brüt krediler de sırasıyla yüzde 0,44 ve yüzde 5,79 oranında büyüdü.

2016 yılı aralık ayı sonu itibarıyla 842,5 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, Eylül 2017 sonu itibarıyla yüzde 2,38 oranında artarak, 850,1 milyon TL’ye yükseldi. Tahsili gecikmiş alacaklar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,25 oranında arttı.

YENİ BANKACILIK YASASI

Bültende, 2001 yılından bugüne bankacılık ve finans sektöründe küresel boyutlara ulaşan kriz ve olumsuz gelişmelere rağmen ülkede bankacılık sektöründe mevduat sahiplerini mağdur edecek herhangi bir kriz yaşanmadığına işaret edilirken, aradan geçen 16 yıl içinde söz konusu yasaların yeni ihtiyaçlara, uluslararası normlara ve düzenlemelere cevap vermekten uzak hale geldiği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bankacılık ve finans sektörüyle ilgili yasal düzenlemelerin, Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi çalışmaları çerçevesinde ilgili tüm tarafların özenli ve uzun çalışmaları sonucunda hazırlanan yeni Bankacılık Yasası’nın, KKTC Meclisi Genel Kurulu’ndan oybirliğiyle geçmesi de bültende yer aldı.

Yeni Bankacılık Yasası’nın gerek bankaların, gerekse ülke itibarının uluslararası alanda artırılmasına dönük düzenlemelerin yanında, hanehalkını koruyucu altyapıyı oluşturacak düzenlemeleri de içerdiği ifade edildi. 
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