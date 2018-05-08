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Merkez Bankası 2018 Yılının I. Çeyrek Bültenini Yayımladı

KKTC Merkez Bankası 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülteni yayımladı. KKTC Merkez Bankası’nca yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten bankanın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

Merkez Bankası 2018 Yılının I. Çeyrek Bültenini Yayımladı

KKTC Merkez Bankası 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülteni yayımladı. KKTC Merkez Bankası’nca yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten bankanın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

08 Mayıs 2018 Salı 14:58
Merkez Bankası 2018 Yılının I. Çeyrek Bültenini Yayımladı


MEVDUATLARDA YÜZDE 27 ARTIŞ VAR

 KKTC Merkez Bankası 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülteni yayımladı.
KKTC Merkez Bankası’nca yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2018 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten bankanın web sitesi (http://www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.
Başkan Yardımcısı Kürşat Kunter, 2018 yılı Mart sonu itibarıyla bankacılık sektörünün aktif toplamının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış göstererek 27.699 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti.
Bir yıllık dönem içinde sektörün en önemli fon kaynağı olan mevduat toplamında yüzde 27, en önemli varlığı olan brüt kredilerde ise yüzde 22 artış yaşandığını belirten Kunter, kredilerdeki artış hızının mevduat toplamındaki artış hızının gerisinde kalmasına bağlı olarak 2018 yılı Mart sonu itibarıyla mevduatın krediye dönüşüm oranının yüzde 72,5 seviyesine düştüğünü ifade etti.
Kunter, “Son iki yıllık dönemde mevduatın krediye dönüşüm oranı 7 puanlık gerileme göstermiştir. Tahsili gecikmiş alacaklar ise bir yıllık dönemde yüzde 12,8 artış göstermiş ve 926 milyon TL’ye yükselmiştir. 2018 yılı Mart sonu itibarıyla sektördeki donuk kredi oranı yüzde 5,72 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı birinci çeyreği itibarıyla bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart rasyosu, yasal sınır olan yüzde 10’un üzerinde, yüzde 17,4 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.
ENFLASYONYÜZDE 13.1’E ULAŞTI
KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından hesaplanan yıllık enflasyon oranının Nisan ayı itibarıyla yüzde 13,1’e ulaştığını belirten Kunter, Türk Lirası’nın döviz kuru sepeti karşısında yaşadığı değer kaybı başta olmak üzere, ithal ürün fiyatlarındaki artışlar ve ülkedeki dolarizasyona bağlı olarak temel mal ve hizmetlerin bir kısmının yabancı para cinsinden fiyatlanması gibi unsurlarla birlikte tüketici fiyatlarında yukarı yönlü seyir yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Kunter, 2018 yılı Nisan ayı itibarıyla bir yıllık dönemde en yüksek fiyat artışlarının eğlence ve kültür, mobilya ve ev aletleri ile eğitim kalemlerinde yaşandığını belirterek, tüketici fiyatları endeksi hesaplanırken kullanılan metodolojiye göre en yüksek ağırlığa sahip gruplar olan gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma kalemlerindeki fiyat artışlarının ise sırasıyla yüzde 11,92 ve yüzde 16,84 olduğunu vurguladı.
BÜTÇE GİDERLERİ ARTIŞ, GELİRLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
KKTC bütçesinin 2018 yılının birinci çeyreğinde 70,8 milyon TL fazla verdiğini belirten Kunter, 2018 yılı ilk üç ayında önceki yılın aynı dönemine göre bütçe giderlerinin yüzde 4,3 artış, bütçe gelirlerinin ise yüzde 3,2 düşüş gösterdiğini vurguladı.
Bu çeyrek içinde vergi gelirleri toplamının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış gösterdiğini belirten Kunter, vergi dışı gelirler kaleminde yüzde 17 gerileme yaşandığını kaydetti.
2017 yılı birinci çeyreği içinde 148 milyon TL olan alınan bağış yardım ve krediler kaleminde ise 2018 yılı birinci çeyreğinde herhangi bir gelir elde edilmediğini belirten Kunter, bütçe harcamalarında ise cari transferler ve personel giderleri kalemlerinde önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 17,6 artış yaşandığını ifade etti.

 

Son Güncelleme: 08.05.2018 20:45
Anahtar Kelimeler:
MerkezBankasiVerileri
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