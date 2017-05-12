“merit Evrensel Parkı Oyun Alanı” Açıldı

Parkın açılışında Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk adına Süha Türköz, Merit Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş adına Mine Gürses, Başkent Lions Kulübü Başkanı Güvenç Aşçıoğlulları ve Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit konuşma yaptı, plaket ve teşekkür sertifikaları takdim edildi.

Merit International’dan yapılan açıklamaya göre, engelli çocukların sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla Lefkoşa’da Ortopedik Özürlüler Derneği merkez binasının arka bahçesinde kauçuk zemin üzerine kurulan Merit Evrensel Parkı Oyun Alanı’nda çeşitli oyun aletleri bulunuyor.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün projesi ile Merit International sponsorluğunda çocuklar için kurulan “Merit Evrensel Parkı Oyun Alanı”nın açılışı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’nün projesi ile Merit International sponsorluğunda çocuklar için kurulan “Merit Evrensel Parkı Oyun Alanı”nın açılışı gerçekleştirildi.