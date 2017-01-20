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20 Ocak 2017 Cuma 09:52

Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına defile

Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına defile
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 Merit International sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına defile

 
Merit International ana sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Dilek Hanif defilesi

Merit International’ın ana sponsor olarak ev sahipliği yapacağı ünlü modacı DİLEK HANİF’in defilesi ile kanser hastası çocuklar yararına çalışmalar yapan ‘‘Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” bağış toplanacak. Defile, 4 Şubat Cumartesi akşamı Merit Royal Hotel’de gerçekleştirilecek.

4 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek defilede Türk moda tarihinin öncülerinden yaratıcı, cesur ve vizyoner kişiliği ile Anadolu kültürünü dünya modasına taşımayı başarmış Dilek Hanif tarafından hazırlanan özel bir koleksiyon izleyicilerle buluşacak. Merit International’ın ana sponsorluğunda, Merit Royal Hotel’de gerçekleşecek defilenin geliri, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Koreografisini Uğurkan Erez’in hazırlayacağı ve Çağla Şikel’in baş manken olarak podyuma çıkacağı defileye ünlü perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu’nun performansları da renk katacak. Defile, Merit Royal Hotel’de saat 19.00’da kokteyl ile başlayacak. Defilede Dilek Hanif koleksiyonunu toplam 15 manken sunacak.

Dilek Hanif defilesi, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Merit International’ın yine ünlü modacı Vural Gökçaylı’nın Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına 5 Kasım 2016’da düzenlediği defilenin ardından ikinci büyük sosyal sorumluluk projesi olacak. Merit Royal Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş defile sponsorluklarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Merit International olarak yatırımlarımızla ekonomisinde aktif rol aldığımız Kuzey Kıbrıs’ta sosyal yardımlaşmaya da destek olmak, özellikle kanser gibi ciddi bir konunun yarattığı olumsuz koşulları düzeltmek amacıyla elimizden geldiğince katkıda bulunabilmekten dolayı çok mutluyuz.”

13 Kasım 2001 tarihinde toplumu kanser konusunda bilinçlendirmek, bu hastalıkla mücadele eden ailelere destek olmak ve rehberlik hizmeti verebilmek için kurulan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bugün kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklara tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vererek, bu çocukların yaşadığı problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tüm hizmetlerini, duyarlı bağışseverlerin katkıları, çalışan ve gönüllülerin yoğun çabasıyla gerçekleştiren vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, “Bu tip organizasyonlar sayesinde zor durumdaki çocuklarımızın hayatlarını daha iyi sürdürebilmesine katkı sağlamanın yanı sıra, onlara daima borçlu olduğumuz şefkatin değerinin de bir arada tekrar farkına varıyoruz. Bu organizasyonlarda çocuklarımızın ve bizim yalnız olmadığımızı görmek bize daha da güç ve cesaret veriyor” diyerek, bu tip bağış kampanyalarının toplumu ayakta tutan önemli bir birleştirici güç olduğunu vurguladı.

Defileye katılarak lösemili çocuklara destek olmak isteyenler davetiyelerini Merit Royal Hotel’den ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan 150 TL karşılığında temin edebilir.

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