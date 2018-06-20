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Merhum Sendikacı Elmas, 7’nci Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı!

BIÇAKLI: “EMEK SINIFINA CİDDİ KATKILARI OLDU. ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR AĞABEYİMİZDİ. SADECE ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DEĞİL, ONU HEMEN HEMEN HER GÜN TÜRK-SEN’DE DE ANIYORUZ”

Merhum Sendikacı Elmas, 7’nci Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı!

BIÇAKLI: “EMEK SINIFINA CİDDİ KATKILARI OLDU. ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR AĞABEYİMİZDİ. SADECE ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DEĞİL, ONU HEMEN HEMEN HER GÜN TÜRK-SEN’DE DE ANIYORUZ”

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:22
Merhum Sendikacı Elmas, 7’nci Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı!

BIÇAKLI: “EMEK SINIFINA CİDDİ KATKILARI OLDU. ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR AĞABEYİMİZDİ. SADECE ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE DEĞİL, ONU HEMEN HEMEN HER GÜN TÜRK-SEN’DE DE ANIYORUZ”
Uzun yıllar Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkan Vekilliği ve Kıbrıs Türk Askeri Müstahdemler Sendikası (As-Sen) Başkanlığı yapan merhum sendikacı Nihad Elmas, 7’nci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
Bu sabah Lefkoşa Kabristanlığı’nda düzenlenen anma törenine, Elmas’ın 85 yaşındaki eşi Zerrin Elmas, çocukları, sevenleri, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, El-Sen Başkanı Umut Öksüzoğlu ve Türk-Sen yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Din görevlisinin dua da okuduğu anma töreninde Genel Başkan Bıçaklı kısa bir konuşma yaparak, “Nihad Elmas, İngiliz üslerindeki Kıbrıslı Türklerin temsiliyetini sağlayacak As-Sen’i kurdu. O günlerde bu hiç de kolay bir iş değildi. 40 yılı aşkın yıl Türk-Sen’e, dolayısıyla emek sınıfına ciddi katkıları oldu. Hem sendikacı hem de insan olarak örnek alınması gereken, hizmetleri saymakla bitmeyen bir ağabeyimizdi. Son nefesine kadar görevinin başındaydı. Onu sadece ölüm yıldönümünde değil, hemen hemen her gün Türk-Sen’de de anıyoruz” dedi.

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Uzun yıllar birlikte çalıştığı Elmas’ın iş disiplinine ne kadar önem verdiğini de anlatan Bıçaklı, merhum sendikacının çalışma hayatıyla ilgili birçok yasaya da önemli katkıda bulunduğunu hatırlattı.
Nihad Elmas’ın Kıbrıs Türk işçisini hem ülkede hem de Türk-Sen’in üyesi olduğu Avrupa ve Dünya İşçi Sendikaları Konfederasyonları’nın düzenlediği toplantılarda layığıyla temsil ettiğini söyleyen Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, “Ben de kendisiyle Avrupa’daki birçok toplantıya katıldım ve onunla her zaman gurur duydum” dedi.
1935’te Larnaka’da doğan Nihad Elmas, liseden mezun olduğu 1954 yılından kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği 2011’e kadar profesyonel sendikacılık yaptı. Elmas, hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı.
 


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Son Güncelleme: 20.06.2018 14:20
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