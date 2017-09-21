MERHUM MİLLETVEKİLİ AHMET ELBASAN CUMARTESİ GÜNÜ ANILACAK

Bir Trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Demokrat Parti Milletvekili merhum Ahmet Elbasan ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak.
Demokrat Parti Milletvekiliyken 2001 yılında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Elbasan’ın ölümü büyük üzüntü yaşatırken ailesinin girişimleri sonucu her ölüm yıldönümünde kabri başında anılıyor.
Merhum Milletvekili Elbasan’ın ölümünün 16’ıncı yıldönümü nedeniyle 23 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de İskele Kabristanlığı’nda anma töreni gerçekleştirilecek.
Kabristanlıktaki töreninin ardından saat 18.00’de Elbasan’ın evinde mevlit okutulacak.