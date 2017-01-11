MERHUM LİDERLER DR. KÜÇÜK VE DENKTAŞ'IN ÖLÜM YILDÖNÜMLERİ DOLAYISIYLA ANMA HAFTASI DÜZENLENİYOR

Doruk Vakfı, Merhum Liderler Dr. Fazıl Küçük’ün 33.ve Rauf R. Denktaş’ın 5. ölüm yıldönümleri dolayısıyla anma haftası düzenliyor.
Doruk Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın himayesinde gerçekleştirilecek anma haftası, Genç Mücahitler Derneği ve Dr. Fazıl Küçük Hareketi ile birlikte düzenlenecek.
Anma etkinlikleri, 13 Ocak Cuma günü, Selimiye Camii’nde kılınacak cuma namazında liderler ve tüm milli mücadele şehitleri ruhuna okutulacak mevlitle başlayacak.
Ardından cuma akşam saat 20.00’de Kamu İş Sendikası Kongre Salonu’nda Prof. Dr. Ulvi Keser “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü Yarını” konulu seminer verecek.
14 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te ise Lefkoşa Büyük Han’da “Liderlerimiz” isimli fotoğraf sergisi açılacak. Sergi 5 gün boyunca gezilebilecek.
Seminere katılacaklara katılım belgesi verileceği için katılımcıların 05488435260, 05338648434 ve 05338364152 numaralı telefonları arayarak isimlerini kaydettirmeleri istendi.