MERHUM LİDERLER DR. KÜÇÜK VE DENKTAŞ'IN ÖLÜM YILDÖNÜMLERİ DOLAYISIYLA ANMA HAFTASI DÜZENLENİYOR

Seminere katılacaklara katılım belgesi verileceği için katılımcıların 05488435260, 05338648434 ve 05338364152 numaralı telefonları arayarak isimlerini kaydettirmeleri istendi.

Anma etkinlikleri, 13 Ocak Cuma günü, Selimiye Camii’nde kılınacak cuma namazında liderler ve tüm milli mücadele şehitleri ruhuna okutulacak mevlitle başlayacak.

Doruk Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın himayesinde gerçekleştirilecek anma haftası, Genç Mücahitler Derneği ve Dr. Fazıl Küçük Hareketi ile birlikte düzenlenecek.