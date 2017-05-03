Merhum Başsavcı Yardımcısı Şefik Anısına Düzenlenen Makale Yarışması Sonuçları Açıklandı

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik anısına bu yıl 11. kez düzenlenen makale yarışmasının sonuçları bugün düzenlenen törenle açıklandı.

YARIŞMAYA KATILAN HÜSEYİN ERGÜVEN’E VE NURAY NECDET’E PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik anısına bu yıl 11. kez düzenlenen makale yarışmasının sonuçları bugün düzenlenen törenle açıklandı.

“Yasa Gücünde Kararnamelerin Hukuki Niteliği ve Kullanımı” konusundaki makale yarışmasına katlan iki kişiden Hüseyin Ergüven birinci, Nuray Necdet ikinci oldu. Ödül töreni 14.30’da Posta Dairesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Ödül töreni öncesinde YDÜ Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Fazıl Sağlam “Türkiye’deki Anayasa Değişikliği üzerine Notlar” başlıklı konuşma yaptı.

NARİN FERDİ ŞEFİK

Merhum Mehmet Ali Şefik’in eşi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, yarışma sonuçlarını açıkladı.

Şefik, KKTC’de yaşayanların her konuda özgür bir tartışma ortamı bulabildikleri için şanslı olduğunu belirterek, “hemfikir olmasak da söylenenlere saygı duyar ve dinleriz” dedi.

Eşi Mehmet Şefik’in hayatta olsa Türkiye’deki son gelişmeleri ve yapılan Anayasa değişikliklerini çok büyük bir merakla izleyerek tartışacağını ifade eden Şefik, anayasa davalarının eşinin en sevdiği dava türlerinden olduğunu kaydetti.

KKTC’de 2014 yılında yapılan referandumda Anayasa değişikliğinin halk tarafından reddedildiğini anımsatan Şefik, TC’de anayasa değişikliğinin kabul edildiğini ve bu neticenin sonuçlarının neler getireceğini önümüzdeki günlerde göreceğimizi söyledi.

Bu yılki yarışmaya maalesef iki kişinin katıldığına işaret eden Şefik, her iki yarışmacıyı da güncel enteresan ve hukuki boyutu yanında siyasi boyutu bulunan bir konuda makale yazma cesareti gösterdikleri için kutladı.

Her yıl artan avukat sayısının hukuk fakültelerine girme koşullarının gözden geçirilmesinin zaruri olduğunu gözler önüne serdiğini dile getiren Şefik, “umarım yakında bu konu gündeme alınır” dedi.

Şefik, gelecek yıl yeni bir konu ile Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik adına yeni bir makale yarışması yapmayı hedeflediklerini belirtti.