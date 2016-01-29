Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Merdiven Ayaklarında Hintkeneviri

İnternet üzerinde görüp merakından 1 adet hintkenevirini ekerek yetiştirdi

Merdiven Ayaklarında Hintkeneviri

İnternet üzerinde görüp merakından 1 adet hintkenevirini ekerek yetiştirdi

29 Ocak 2016 Cuma 17:00
Merdiven Ayaklarında Hintkeneviri
banner238

MERDİVEN AYAKLARINDA HİNTKENEVİRİ

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı


Lefkoşa Taşkınköy de kalmakta olduğu apartmanın merdiven ayaklarında hintkeneviri yetiştiren 19 yaşındaki Sanık Kutay Doğulu aleyhindeki 1 adet kanunsuz hintkeneviri ziraatı davası karara bağlandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Rauf Kürşat, Vedia Barkın’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran okudu. Kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini söyleyen başkan Ömer Güran, sanığın internet üzerinde görüp merakından 1 adet hintkenevirini ekerek yetiştirmesinin ne kadar masum görünsen de suç olduğunu söyledi.

Başkan Güran bu tür suçları işlemeye temayül edecek olanlarında caydırılması için sanığa verilmesi gereken en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğu kararına vardıklarını belirtti. Başkan Güran sanığın mahkûm olduğu hintkeneviri ziraatı suçundan 6 ay hapse gönderilmesi kararını oy birliği ile verdiklerini açıkladı.


......................




Son Güncelleme: 29.01.2016 17:05
Anahtar Kelimeler:
1 Kök Hint Kenevirine 6 Ay Hapis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim