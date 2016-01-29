MERDİVEN AYAKLARINDA HİNTKENEVİRİ

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı



Lefkoşa Taşkınköy de kalmakta olduğu apartmanın merdiven ayaklarında hintkeneviri yetiştiren 19 yaşındaki Sanık Kutay Doğulu aleyhindeki 1 adet kanunsuz hintkeneviri ziraatı davası karara bağlandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Rauf Kürşat, Vedia Barkın’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Güran okudu. Kararda sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini söyleyen başkan Ömer Güran, sanığın internet üzerinde görüp merakından 1 adet hintkenevirini ekerek yetiştirmesinin ne kadar masum görünsen de suç olduğunu söyledi.



Başkan Güran bu tür suçları işlemeye temayül edecek olanlarında caydırılması için sanığa verilmesi gereken en uygun ve adil cezanın hürriyeti bağlayıcı ceza olduğu kararına vardıklarını belirtti. Başkan Güran sanığın mahkûm olduğu hintkeneviri ziraatı suçundan 6 ay hapse gönderilmesi kararını oy birliği ile verdiklerini açıkladı.





......................







