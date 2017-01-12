Mercedes Kül Oldu



Ercan Havaalanı yolu üzerinde bulunan petrol istasyonu yakınlarında dün saat 15.30 sıralarında bir aracın aniden alev alması, bölgedeki sürücülere korkulu anlar yaşattı.Salih Solakay, yönetimindeki HS 202 plakalı aracı ile hareket halindeyken bagaj kısmından koku gelmesinin ardından yolun sağına park etti. Bagaj kısmından başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alevler aracın tamamını sardı.Mercedes marka araç itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesine kadar tamamen yanarak küle döndü. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından araç çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.İlk belirlemelere göre araçtaki yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.Diyalog