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Meral Akıncıi Atatürk Meslek Lisesi Yıl Sonu Sergisinin Açılısına Katıldı

AKINCI: “MESLEK LİSELERİ, TOPLUMUN ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ İHTİYAÇLARINI YERİNE GETİREN OKULLAR”

Meral Akıncıi Atatürk Meslek Lisesi Yıl Sonu Sergisinin Açılısına Katıldı

AKINCI: “MESLEK LİSELERİ, TOPLUMUN ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ İHTİYAÇLARINI YERİNE GETİREN OKULLAR”

06 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
Meral Akıncıi Atatürk Meslek Lisesi Yıl Sonu Sergisinin Açılısına Katıldı
AKINCI: “MESLEK LİSELERİ, TOPLUMUN ÇEŞİTLİ ALANLARDAKİ İHTİYAÇLARINI YERİNE GETİREN OKULLAR”


Lefkoşa, 6 Haziran 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Atatürk Meslek Lisesi yılsonu sergisinin açılısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı açılışta yaptığı konuşmada, meslek liselerinin, öğrencilerini belli bir meslek için yetiştirirken, genel kültür dersleriyle meslek uygulamaları da yapılan, toplumun çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını yerine getiren bir okul olduğunu söyledi.

Meslek liselerinin ve bir meslek sahibi olmanın önemli olduğunu ifade eden Akıncı, öğrencilerin ileride sürdürecekleri meslek dallarını daha öğrencilik yıllarında seçerek, bu alanda öğrenim gördüğünü belirtti.

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Meral Akıncı, Atatürk Meslek Lisesi’nin bazen de belli bir yaş üstündeki insanların, özelikle de kadınların seçtiği bir okul olduğunu, kursiyerlerin, düzenlen kurslarda yaşam enerjisini ve duygularını paylaştığını, üretim yaptığını, yenilendiğini kaydetti.

Her zaman ilgi duyduğu meslek liselerinde önceki yıllara oranla öğrenci sayısının arttığını kaydeden Akıncı, hayatın ve mesleğin içinde kalifiye insanlar yetiştirildiği için sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Meral Akıncı, Atatürk Meslek Lisesi’nin toplumun ihtiyacı olan alanlarda bölüm ve kurslar açtığını, bunun toplum için kazanç ve zenginlik olduğunu belirterek, “Bu okul bizim için varoluştur. Toplum için bir zenginliktir, yaşamın, toplumun ihtiyaçlarını yerine getiren bir okuldur” dedi.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin ve yetişkin kursiyerlerin eserlerinden oluşan karma sergi gezildi.

(ÖZ/FEZ)  FOTOĞRAFLI


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