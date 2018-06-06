Meral Akıncı, Onkoloji Hastanesi’ndeki Çocuklara Karnelerini Dağıttı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, karne dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, Onkoloji Hastanesi’nin yapımına ve iç donanımının sağlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu bölümdeki çocuklar büyürken ihtiyacının sadece tedavi edilmek olmadığını, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.
Bu yaş guruplarının ihtiyaçlarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, bu alanda ihtiyaçların giderilmesine katkı koyanlara teşekkür eden Meral Akıncı, yardımlar konusunda sadece devlete değil, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile herkese görevler düştüğünü, herkesin evinde bu türden bir sorun olduğunu kaydetti.
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