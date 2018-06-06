Meral Akıncı, Onkoloji Hastanesi’ndeki Çocuklara Karnelerini Dağıttı

Lefkoşa, 6 Haziran 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, rahatsızlıkları nedeniyle eğitimlerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’nde devam eden çocuklara karne dağıtım etkinliğine katıldı.

Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in de katıldığı etkinlikte, Onkoloji Servisi’ne cihaz bağışında bulundu. Girne Ada Lions Kulübü, katkılarından dolayı Meral Akıncı’ya plaket taktim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, karne dağıtımı öncesinde yaptığı açıklamada, Onkoloji Hastanesi’nin yapımına ve iç donanımının sağlanmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu bölümdeki çocuklar büyürken ihtiyacının sadece tedavi edilmek olmadığını, aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimlerinin de önemli olduğunu söyledi.



Bu yaş guruplarının ihtiyaçlarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, bu alanda ihtiyaçların giderilmesine katkı koyanlara teşekkür eden Meral Akıncı, yardımlar konusunda sadece devlete değil, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile herkese görevler düştüğünü, herkesin evinde bu türden bir sorun olduğunu kaydetti.