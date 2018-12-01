banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
205.273
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6570
EURO
5.8967
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
Lefkoşa’da kundaklama
LEFKOŞA’DA KUNDAKLAMA
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Girne’de uyuşturucu
Kapat

Meral Akıncı, Odtü Kkk’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyi Anlattı

“ŞİDDETLE MÜCADELEDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ”

Meral Akıncı, Odtü Kkk’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyi Anlattı

“ŞİDDETLE MÜCADELEDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ”

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:25
Meral Akıncı, Odtü Kkk’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleyi Anlattı

“ŞİDDETLE MÜCADELEDE ZİHNİYET DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ”

“KADINA KARŞI ŞİDDETTE; EĞİTİMLİ, ŞEHİRLİ, KIRSAL KESİM HİÇ FARK ETMİYOR..HER ÜÇ KADINDAN BİRİ EV İÇİ FİZİKİ ŞİDDET GÖRÜYOR”
 
Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin düzenlediği toplantıya katıldı. 

Akıncı toplantıda yaptığı konuşmada, kadına karşı ve ev içi şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, şiddetle mücadelede zihniyet değişiminin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, konuşmasına, ODTÜ mezunlarından olduğunu, çok yönlü olma özelliğini ODTÜ’de geliştirdiğini ve ODTÜ’lü olmanın bir kazanç olduğunu anlatarak başlayan Meral Akıncı, örneklerle, toplumda ve ev içinde yaşanılan şiddetin tanımını yaptı, şiddeti önlemeye yönelik çalışmaları anlattı.

Başkanlığını yaptığı Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi veren, sivil toplumun yapısının dünyada nasıl geliştiği ve sivil toplumun ülkedeki durumunu anlatan Meral Akıncı, KAYAD’ın hedefinin en başta insan hakları, özelde kadın hakları ile ilgilenmek, kadının toplum içerisindeki statüsünü belli yere getirmek, dünyada benzer yapıdaki örgütlerle işbirliğine girmek ve bu yönde projeler geliştirmek olduğunu söyledi.

KAYAD’ın bir taraftan kadını güçlendirmeye çalışırken, çocuk-genç ve çevre konularında da projeler geliştirdiğini, 2010 yılından itibaren ülkedeki kadın profilini çıkarmak için çalışmalar yaptığını belirten  Akıncı, yapılan çalışmalardan çıkan sonucun, kadına karşı şiddette; eğitimli, şehirli, kırsal kesimin hiç fark etmediğini gösterdiğini, her üç kadından birinin ev içi fiziki şiddet gördüğünü kaydetti.

Akıncı, ülkede kadına yönelik şiddet oranın yüksekliğine işaret ederek, “Bizde de bütün dünyada olduğu gibi zihniyet değişikliğine ihtiyaç var” dedi.

“YALNIZ OLMADIKLARINI HİSSETTİLER”

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında, polis teşkilatı, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler, sosyal hizmet uzmanları ve Barolar Birliği ile çalışmalar yaptıklarını, bu yöndeki faaliyetinin devam edeceğini ifade eden Akıncı, “Kadına Karşı Şiddet ve Eve İçi Şiddet Yasası”nın hazır olup Meclis’e sunulacağını, tüm milletvekillerinin yasaya onay vereceğini umduğunu söyledi. Akıncı, yaptıkları çalışmalarla, şiddet gören kadınlara yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini kaydetti. 

Dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Meral Akıncı, zihniyet değişimi için, çalışmalara önce anne baba eğitiminden başlanması gerektiğini, çocuğun büyüyeceği ortamın ve annenin bir bebeğin hayatındaki yerinin çok önemli olduğunu söyledi. 
Akıncı, “Yasalar yapılsın, kurumlar açılsın ama zihniyet değişimi çok önemli” dedi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal, konuşmasının sonunda Meral Akıncı’ya teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

(TUĞ/YIL)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
Naylon Poşetler Bugünden İtibaren 25 Kuruş
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
“havalimanı” Ve “havacılık” Konulu Resim Yarışması Ödülleri Verildi
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
Kıbrıs’ta Hıv Salgını Analiz Raporu Bakan Cemal Özyiğit’e Sunuldu
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
“taş Değirmen Ekstra Natürel Sızma Zeytinyağı” Başbakan Tufan Erhürman’ın Da Katıldığı Gecede Tanıtıldı
Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu
Çaluda, Teksif Sendikası’nın 20. Olağan Kurulu’nda Konuştu
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
Lefke’de “dünyayı İyilik Kurtaracak” Sloganı İle Etkinlik Düzenlendi
Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı
Arif Hasan Tahsin’in Ölüm Yıldönümünde Çocuklar ‘söz’ Gazetesini Yeniden Çıkardı
1 Aralık Dünya Aıds Günü
1 Aralık Dünya Aıds Günü
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Ubp Girne İlçe Örgütleri, Genel Başkan Tatar’ı Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi
Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim