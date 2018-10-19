Meral Akıncı Köy Kadın Kursunda Kadınlarla Bir Araya Geldi

AKINCI: “KADINLARIN ÜRETTİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNEMLİ”

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Serdarlı Köy Kadın Kursu ile Serdarlı Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Serdarlı Köy Kadın Kursu’ndaki kadınlarla biraraya gelerek sohbet eden ve yapılan çalışmaları inceleyen Meral Akıncı, kadınların fikirlerini dinledi.

Meral Akıncı, kadınların üretmesinin ve üretilenleri değerlendirmenin önemine değinerek, bu gibi kurslarda, kadınların hayat tecrübelerini paylaştığını, yeni yeteneklerini keşfettiğini ve yardımlaşmanın çoğaldığını söyledi.

Köy kadın kursu öğretmeni Nahide Kurumanastırlı da, bölgedeki kadın kurslarının faaliyetleri hakkında Meral Akıncı’ya bilgi verdi ve kurslara desteğinden dolayı teşekkür etti.

ÖĞRENCİLER, OKULLARINA DAVET ETTİ

Meral Akıncı, Serdarlı Kültür ve Sanat Evi’ni ziyareti sırasında, kültür evini ziyarete gelen Dörtyol İlkokulu öğrencileri ile karşılaştı.

Kültürel değerleri öğrenmek amacıyla, kültür gezisi kapsamında Serdarlı Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret eden çocukları dinleyen Meral Akıncı, farklı kültürlerin izlerinin olduğu Serdarlı’nın en önemli özelliğinin imece usulü iş paylaşımı olduğunu ve bu önemli özelliğinin devam ettiğini belirtti. Akıncı, kültürel değerleri yaşatmanın önemini anlattığı çocuklara sorular sorarak, onların sorularını da yanıtladı.

Öğrenciler, kendi bölgelerini de tanıtmak istediklerini belirterek, Meral Akıncı’yı Dörtyol İlkokulu’na davet etti.

Ziyaretlerinde, Meral Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müdürü Gülden İlkman eşlik etti.

(YIL/FEZ) FOTOĞRAFLI