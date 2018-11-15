Meral Akıncı, “kağıda Dokunuş” Adlı Serginin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği üyelerinin katılımı ile hazırlanan “Kağıda Dokunuş” adlı serginin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 21 Kasım tarihine kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Konuşmasına, kağıt sanatını icra eden sanatçılara ve tüm sanatseverlere teşekkür ederek başlayan Meral Akıncı, sergideki sanat eserlerinin her birinin özgürleşen bir disiplinin ile ele alınan bir hayalin izdüşümü olduğunu dile getirdi.

Sanatçı İsmet Tatar vasıtasıyla, 25 sene önce kağıt sanatıyla tanıştığını ve kağıt sanatına büyük ilgi duyduğunu ifade eden Meral Akıncı, “Kağıt sanatı çok sıkı bir disiplinin ve inancın, duygularla yaratılan özgürlüğün yansımasıdır” şeklinde konuştu. Sergideki her bir sanatçının kağıda renk, ruh ve anlam verdiğini söyleyen Meral Akıncı, “Düzenlenen sergi; sıradışı bir sergi... Sergide maddi ve manevi dünyayla kurulan güçlü bir iletişim söz konusu. Serginin düzenlenmesine emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Meral Akıncı, konuşmasının sonunda sergiye katılan herkesi, 25 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan kadına karşı şiddete dikkat çekecek yürüyüşe davet etti.

16 SANATÇININ ESERİERİ SERGİLENDİ

Sergiye katılan isimler şunlar: Aslı Bolayır, Bedia Kale, Canan Topaloğlu, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Gökçe Keçeci, Heidi Trautmann, İmge Tonyalı, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal Behçet Caymaz, Mustafa Öztunç, Omid Kalantar, Roya Algehebad, Simge Uygur, Sofia Hadjipapa-Gee.

(ÖK) FOTOĞRAFLI