banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92471
ALTIN
207.798
DOLAR
5.2812
STERLİN
6.7695
EURO
5.9900
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde pankartlı eylem
KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde...
banner282
Flaş Haber
Memleketde neler oluyor
Kapat

Meral Akıncı “kadınım-özgürüm-farkındayım” Konserini İzledi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında düzenlenen “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

Meral Akıncı “kadınım-özgürüm-farkındayım” Konserini İzledi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında düzenlenen “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

23 Kasım 2018 Cuma 13:51
Meral Akıncı “kadınım-özgürüm-farkındayım” Konserini İzledi

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında düzenlenen “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, çocukların, insanlık öğretilerek büyütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Çocuklarımıza, kız-erkek ayrımı yapmadan sosyal rollerinin ne olduğunu öğreteceğimize, biz onlara çağdaş insan olmayı öğretelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) “Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” ile Ankara’da bulunan “Sevda Cenap and Müzik Vakfı” Kadınlar Korosu’nun verdiği “Kadınım-Özgürüm-Farkındayım” konserini izledi.

Meral Akıncı, konser öncesi yaptığı konuşmada, ülkede daha güzel günler ve yarınlar için, bütün arzularının, şiddetsiz, sosyal adaleti yerine getirecek bir yaşam biçimini ve yaşam alanını oluşturmak olduğunu söyledi.

Kadına karşı şiddette, dünya ölçeğinden rakamlar vererek, ülkedeki rakamların da dünyayla paralel gittiğine değinen Meral Akıncı, dünyada olduğu gibi KKTC’de de her üç kadından birinin ev içi ve fiziksel şiddet gördüğünü, son günlerde kadınlara karşı şiddetin görünürlüğünün ve ölümlerin arttığını anlattı.

“ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR”

Kadına ve çocuğa karşı şiddetin önceleri toplumda pek görünürlüğünün olmadığını belirterek, şiddetin ortaya çıkarılmasının kolay olmadığına değinen Meral Akıncı, ülkede bu konularda yapılan araştırmalardan önemli sonuç elde edilmediğini anlattı.

Meral Akıncı, “Merkezi yönetimler, yerel yönetimler yasalarla bazı düzenlemeler, önlem, koruma, ceza yapar, bunun yanında bizim sorunumuz, zihniyetlerde ve alışkanlıklarla geliştirdiğimiz yaşam biçimindedir” dedi.

Meral Akıncı, bu alanda yurt içi ve yurt dışında yarım asra yakın çalışmaları olduğuna işaret ederek, dünyada olduğu gibi ülkede de bu alanda zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çocukların geleneksellik içerisinde değil, çağın gündemi içerisinde yetiştirilmesi ve insanlık öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Meral Akıncı, “Çocuklarımıza, kız-erkek ayrımı yapmadan sosyal rollerinin ne olduğunu öğreteceğimize, biz onlara çağdaş insan olmayı öğretelim” diyerek, toplumda acilen buna ihtiyaç olduğunu kaydetti.

PAZAR GÜNÜ YAPILACAK YÜRÜYÜŞE DAVET

Meral Akıncı, konuşmasında, Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı, Lefkoşa Dereboyu’nda 25 Kasım Pazar günü saat 10.30’da başlayacak, “Bu yolda ben de varım” farkındalık yürüyüşüne herkesi davet etti.

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) Başkanı Sıdıka Özdoğan da, konserin gerçekleşmesine katkılarından dolayı Meral Akıncı’ya teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MAKAMER “Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu” Şefler Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetiminde, Sevda Cenap and Müzik Vakfı Kadınlar Korosu da Şef Cihan Can yönetiminde sevilen eserleri seslendirdi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Mormenekşe kadınlar birliği öğretmenleri unutmadı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Enver Ermetal, altın vuruşunu yaptı
Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesiyle İlgili Görüşme Devam Ediyor
Turizm Ve Çevre Bakanlığı Bütçesiyle İlgili Görüşme Devam Ediyor
Erhürman: “ülkede Sağlık Alanında Çok Önemli İşler Yapan, Olumlu Gelişmeler Kaydeden Hekimler Ve Kurumlar Var”
Erhürman: “ülkede Sağlık Alanında Çok Önemli İşler Yapan, Olumlu Gelişmeler Kaydeden Hekimler Ve Kurumlar Var”
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü İrdelenecek
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Medyanın Rolü İrdelenecek
Atakan Yeni Ercan Havalimanı’nda İncelemelerde Bulundu
Atakan Yeni Ercan Havalimanı’nda İncelemelerde Bulundu
Ülkede Etkili Olan Yağışlı Hava Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu
Ülkede Etkili Olan Yağışlı Hava Bazı Bölgelerde Su Baskınlarına Neden Oldu
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Gıda analiz sonuçları açıklandı
Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”
Yeşil Barış Hareketi: “herkes Dilediği Her Yerde İnşaat Yapamaz” Hakkı Yoktur”
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne Bağış
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne Bağış

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim