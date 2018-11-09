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Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” adlı belgeselinin Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan  KKTC’deki ilk gösterimine katılarak, izledi.

Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” adlı belgeselinin Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan  KKTC’deki ilk gösterimine katılarak, izledi.

09 Kasım 2018 Cuma 11:15
Meral Akıncı, “fetine’yi Ararken-missing Fetine” Belgeselinin İlk Gösterimine Katıldı

Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Kıbrıslı Türk yönetmen Yeliz Şükrü’nün yönettiği “Fetine’yi Ararken-Missing Fetine” adlı belgeselinin Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde yer alan  KKTC’deki ilk gösterimine katılarak, izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre belgesel, bir zamanlar Kıbrıs’a yerleşmiş olan Avustralyalı bir Kıbrıslı olan Pembe Menteş’in, evliliğe zorlanarak Filistin\'e gönderilen ve ailesinin hiçbir zaman tekrar görüşemediği büyük teyzesi Fetine Memiş’in kaderini bulmak için çıktığı, trajik olduğu kadar umut dolu yolculuğunu anlatıyor.

Belgesel ayrıca, Kıbrıs Türk toplumunda küçük yaşta para karşılığı “Araplara Satılan Kızlar”ın benzer hikayelerini de seyirciye aktarıyor.

Belgeselde, senaryo yazarı ve yönetmen olarak Yeliz Şükrü, görüntü yönetmeni olarak Yiorgos Rahmatoulin, Nicos Avraamides, kurguda Yeliz Şükrü, Hektor Papageorghiou & Simon Hustings, ses sorumlusu olarak Marco Lopez, yapımcı olarak Stavros Papageorghiou, anlatıcı olarak ise Pembe Menteş yer aldı. Belgeselin, Kıbrıs’ın tarihine ışık tuttuğuna dikkat çeken Meral Akıncı, belgeselin aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının sosyo-kültürel hayatı için önemli bir belge olduğunu kaydetti.

(DOĞ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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