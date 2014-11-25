Meral Eroğlu'nun Himayelerindeki “Şarkılar Bizi Söyler” Konseri 11 Aralık'ta

MERAL EROĞLU’NUN HİMAYELERİNDEKİ “ŞARKILAR BİZİ SÖYLER” KONSERİ 11 ARALIK’TA…

3-7 ARALIK’TA, 7 AYRI YERLEŞİM BİRİMİNDE “MODERN SHOW TIME” ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yapacakları etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

KTOÖD’de yer alan toplantıda, KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı birlikte düzenleyecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

KİBRİT

KTOÖD Başkanı Günay Kibrit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlemeyi planladıklarını ifade ederek, bu etkinliklerin; 3-7 Aralık’ta 7 ayrı yerleşim biriminde yapılacak “Modern Show Time” ile ortopedik özürlülerin Çağdaş Müzik Derneği üyeleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde 11 Aralık’ta gerçekleştireceği “Şarkılar Bizi Söyler” Türk Sanat Müziği koro konseri olacağını kaydetti.

3-7 Aralık tarihleri arasında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Yeniskele, Lefke, ve Beyarmudu’nda gerçekleşecek “Modern Show Time” etkinliklerinde “Yetenek Sizsiniz” finalistleri, “Workout Turkey”, “Ateş Show”, illizyonist ve yerli sanatçıların katılacağı gösteri de konserlerin yer alacağını belirten Kibrit, biletlerin Lemar, Deniz Plaza, ilgili belediye ve üniversitelerden alınabileceğini söyledi.

Kibrit, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde gerçekleşecek “Şarkılar Bizi Söyler” Türk Sanat Müziği Koro Konseri’nin ise, 11 Aralık’ta saat 20:00’de YDÜ AKKM’de yer alacağını ifade ederek, engellilere gösterilecek ilginin onları mutlu edeceğini belirtti.

Ekinlikler kapsamında, 3 Aralık’ta düzenleyecekleri dernek balosuyla ilgili, 6 Aralık’ta saat 11:00’de Girne Vuni Palace Otel’de basın toplanısı da düzenleyeceklerini belirten Kibrit, organizasyona katkı koyan tüm sponsor kurum, kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

TÜNAY

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ise, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nun himayelerinde, ortopedik özürlülerle birlikte gerçekleştirecekleri Türk Sanat Müziği Koro Konseri’nin “ülkede bir ilk” olacağını ifade ederek, konseri ileri tarihlerde tüm ilçelerde de düzenleyeceklerini kaydetti.

TOZAKI

Final Organizasyon Direktörü Yıltan Tozakı da, böylesine anlamlı ve güzel bir organizasyona katkı yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesi engelliler yararına gerçekleşecek etkinliklere katkı koymaya çağırdı.

PROGRAM

“Modern Show Time” etkinlikleri, 3 Aralık’ta Girne’de saat 19:00’da GAÜ’de; 4 Aralık’ta Gazimağusa’da saat 19:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda; 5 Aralık’ta Lefke’de saat 15:30’da LAÜ’de; 5 Aralık’ta Güzelyurt’ta 19:30’da AKM’de; 6 Aralık’ta Beyarmudu’nda saat 15:30’da Güney Mesarya Sosyal Tesisi’nde; 6 Aralık’ta İskele’de saat 19:30’da Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda ve 7 Aralık’ta Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

“Şarkılar Bizi Söyler Konseri” ise 11 Aralık’ta saat 20:00’de YDÜ AKKM’de gerçekleştirilecek.