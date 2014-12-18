Meral Eroğlu, UBP Girne Kadın Kolları’nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları’nı ziyaret etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Girne ilçe binasında gerçekleşen ziyarette, Girne Milletvekili İzlem Gürçağ ve çok sayıda kadın partili hazır bulundu.

UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, Meral Eroğlu’nu aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Meral Eroğlu da, “Birlikteliğimiz sürecek.Ülkemiz için, güvenli geleceğimiz için çok çalışacak, doğru hedefe tekyürek kilitleneceğiz”dedi