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Meral Eroğlu Thalassaemia Derneği İle Görüştü

Thalassaemia Derneği, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu derneğin 36. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek dayanışma yemeğine davet etti.

Meral Eroğlu Thalassaemia Derneği İle Görüştü

Thalassaemia Derneği, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu derneğin 36. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek dayanışma yemeğine davet etti.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Meral Eroğlu Thalassaemia Derneği İle Görüştü
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Thalassaemia Derneği, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu derneğin 36. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek dayanışma yemeğine davet etti.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Meral Eroğlu bugün Thalassaemia Derneği heyetiyle görüştü. Görüşmede konuşan Thalassaemia Derneği yönetim kurulu üyesi Mustafa Yalyalı, derneğin kuruluşunun 36. kuruluş yıldönümü nedeniyle dayanışma yemeği yapmayı düşündüklerini anlattı ve Meral Eroğlu’nu davet etmek için ziyaret ettiklerini kaydetti.

Meral Eroğlu da kabulde, Thalassaemia Derneği’nin çalışkan ve çok uğraş veren bir dernek olduğunu belirterek, kan alma ve verme konularında yaşanan sorunları bildiğini söyledi.

Eroğlu, Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacının karşılanması için Sağlık Bakanlığı ile hükümetin birlikte hareket ederek çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

Meral Eroğlu, 36. yılı kutlanma yemeğinin üyeler için iyi bir moral olacağını da belirtti.

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Thalassaemia DerneğiCumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Eşi Meral Eroğlu’nu Derneğin 36. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenecek Dayanışma Yemeğine Davet Etti.
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