Meral Eroğlu İskele’de Kadınlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu dün İskele’de bölge kadınlarıyla bir araya gelerek, sohbet toplantısı yaptı.

İskele Belediyesi Düğün salonunda yer alan sohbet toplantısına Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Eroğlu’nun yanı sıra Ulusal Birlik partisi İskele Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ile bölge kadınları katıldı.

Toplantıda konuşan Meral Eroğlu kadının toplumdaki yerinin önemine değinerek,” Kadınlarımız düne göre çok daha iyi yerdedirler peki bu yeterli mi elbette değil” dedi.

Günümüzde hala şiddet gören kadınların bulunduğunu, bunun kabul edilemez bir durum olduğunu söyleyen Meral Eroğlu, şiddet gören kadının devlet tarafından daha etkili şekilde korunması gerektiğini vurguladı.

Meral Eroğlu kadınların gerek siyasette gerekse ülke yönetiminde yer aldığını ifade ederek bunun artmasını temenni etti.

Meral Eroğlu, Rum Yönetimi Lideri ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin eşleriyle bir araya geldiğini de hatırlatarak, oradaki konuşmasında, “Kıbrıs’ta öyle bir barış olsun ki geriye dönük yaşanan acılar bir daha yaşanmasın” dediğini ifade etti.

Meral Eroğlu’nun konuşmasının ardından toplantı karşılıklı sohbet ile sona erdi.