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Meral Eroğlu Himayelerinde “Şarkılar Bizi Söyler” Konseri Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde dün akşam Yakın Doğu Üniversite Atatürk Kongre Merkezi’nde, Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Korosu tarafından “Şarkılar Bizi Söyler” isimli konser düzenlendi.

Meral Eroğlu Himayelerinde “Şarkılar Bizi Söyler” Konseri Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde dün akşam Yakın Doğu Üniversite Atatürk Kongre Merkezi’nde, Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Korosu tarafından “Şarkılar Bizi Söyler” isimli konser düzenlendi.

12 Aralık 2014 Cuma 12:25
Meral Eroğlu Himayelerinde “Şarkılar Bizi Söyler” Konseri Düzenlendi
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde dün akşam Yakın Doğu Üniversite Atatürk Kongre Merkezi’nde, Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Korosu tarafından “Şarkılar Bizi Söyler” isimli konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit konser sonrasında Meral Eroğlu’na plaket takdim ederek, gecenin düzenlenmesinde yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Meral Eroğlu da yaptığı konuşmada, “sevgi her engeli aşar” parolasıyla yola çıktıklarını belirterek,  “Sevgi dolu kalplerle daha çok yollar aşacağız” dedi.

İki saat boyunca sıkılmadan çok güzel bir konser izlediğini belirten Eroğlu, koristleri ve müzisyenleri tebrik etti.

Gecenin sonunda koristler ve müzisyenler Meral Eroğlu’na “Samanyolu” şarkısını armağan ederek birlikte şarkı söylediler.

Son Güncelleme: 12.12.2014 14:28
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