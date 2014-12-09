Meral Eroğlu Himayelerinde Engelliler Spor Federasyonu Yeni Sezon Açılışını Kutlamak Amacıyla Yemek Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, dün akşam Merit Otel Lefkoşa’da Engelliler Spor Federasyonu yeni sezon açılışını kutlamak amacıyla yemek düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yemeğe Engelliler Spor Federasyonu yanı sıra, Görmezler Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Thalassaemia Derneği yönetim kurulu ve üyeleri de katıldı.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sedat Hacımehmet gecede yaptığı konuşmada, Meral Eroğlu’nun KKTC’deki engellilerin annesi olduğuna işaret etti. Hacımehmet, Eroğlu’nun daima yanlarında olduğunu, engellileri bir araya getirdiğini ve engellilerin hakkını her zaman koruduğunu ifade etti.

Meral Eroğlu ise konuşmasında, engellilerin annesi olarak ilan edilmesinin kendisine verilen en büyük ödül olduğunu söyledi.

Gecenin sonunda Eroğlu, engelli sporculara ödül verdi.