Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Meral Eroğlu Himayelerinde Engelliler Spor Federasyonu Yeni Sezon Açılışını Kutlamak Amacıyla Yemek Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, dün akşam Merit Otel Lefkoşa’da Engelliler Spor Federasyonu yeni sezon açılışını kutlamak amacıyla yemek düzenlendi.

Meral Eroğlu Himayelerinde Engelliler Spor Federasyonu Yeni Sezon Açılışını Kutlamak Amacıyla Yemek Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, dün akşam Merit Otel Lefkoşa’da Engelliler Spor Federasyonu yeni sezon açılışını kutlamak amacıyla yemek düzenlendi.

09 Aralık 2014 Salı 10:25
Meral Eroğlu Himayelerinde Engelliler Spor Federasyonu Yeni Sezon Açılışını Kutlamak Amacıyla Yemek Düzenlendi
banner238

 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu himayelerinde, dün akşam Merit Otel Lefkoşa’da Engelliler Spor Federasyonu yeni sezon açılışını kutlamak amacıyla yemek düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yemeğe Engelliler Spor Federasyonu yanı sıra, Görmezler Derneği, Zihinsel Engelliler Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Thalassaemia Derneği yönetim kurulu ve üyeleri de katıldı.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sedat Hacımehmet gecede yaptığı konuşmada, Meral Eroğlu’nun KKTC’deki engellilerin annesi olduğuna işaret etti. Hacımehmet, Eroğlu’nun daima yanlarında olduğunu, engellileri bir araya getirdiğini ve engellilerin hakkını her zaman koruduğunu ifade etti.

Meral Eroğlu ise konuşmasında, engellilerin annesi olarak ilan edilmesinin kendisine verilen en büyük ödül olduğunu söyledi.

Gecenin sonunda Eroğlu, engelli sporculara ödül verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim