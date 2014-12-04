Meral Eroğlu, Fogem Ve Balçova Zihinsel Engelliler Halk Dansları Topluluğuyla Biraraya Geldi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Lefkoşa Folklor Gençlik Merkezi (FOGEM) ve İzmir Balçova Belediyesi Zihinsel Engelliler Halk Dansları Topluluğu ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenledikleri şölene konuk olan İzmir Balçova Belediyesi Zihinsel Engelliler Halk Dansları Topluluğu’nu tanıttı.

Döşemeci, Bayan Meral Eroğlu’nu bu akşam devam edecek şölene de davet etti.

FOGEM’i çalışmalarından dolayı tebrik eden Meral Eroğlu, engellilerin ambargoları kırarak Avrupa’da maç yaptığını hatırlattı. Eroğlu, engellilerin birçok konuda faaliyetler gösterebileceklerini dile getirdi ve duygusallığın bu konuda önemli olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, “Duygu olmazsa özveri olmaz” diye konuştu.