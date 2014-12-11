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Meral Eroğlu Çay Partisi Düzenledi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ve Demokrat Parti Ulusal Güçler’in (DP-UG) Lefkoşa kadın kollarına yönelik çay partisi düzenledi.

Meral Eroğlu Çay Partisi Düzenledi

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ve Demokrat Parti Ulusal Güçler’in (DP-UG) Lefkoşa kadın kollarına yönelik çay partisi düzenledi.

11 Aralık 2014 Perşembe 13:48
Meral Eroğlu Çay Partisi Düzenledi
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EROĞLU: “KIBRIS TÜRK HALKININ YAŞANMAKTA OLAN KRİTİK SÜREÇTEN BAŞARIYLA GEÇMESİ ANA HEDEF”

 Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ve Demokrat Parti Ulusal Güçler’in (DP-UG) Lefkoşa kadın kollarına yönelik çay partisi düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bu etkinlik dün akşam Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşti.

Etkinliğe, Başbakan Yardımcısı DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün, UBP Lefkoşa Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun, DP-UG Kadın Kolları Başkanı Esen Aktoprak da katıldı.

UBP ile DP-UG’nin Lefkoşa bölgesi bakan ve milletvekillerinin eşlerinin de katıldığı etkinlikte, eski bakanlardan Şerife Ünverdi de hazır bulundu.

Meral Eroğlu her iki partiye Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

İki partinin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Meral Eroğlu, ana hedefin Kıbrıs Türk Halkının yaşanmakta olan kritik süreçten başarıyla geçmesi olduğunu söyledi.

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