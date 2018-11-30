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Meral Akıncı: “Yürüyecek çok uzun bir yolumuz var”

Meral Akıncı: “Yürüyecek çok uzun bir yolumuz var”

30 Kasım 2018 Cuma 11:22
Meral Akıncı: “Yürüyecek çok uzun bir yolumuz var”

AKINCI, EV İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE YASASI’NIN BİR AN ÖNCE MECLİS’TEN GEÇMESİNİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, ev içi şiddetle mücadelenin uzun bir yol olduğunu belirterek dayanışma, eleştiri, iş birliği ve takibin elzem olduğunu söyledi.

Akıncı, bu konuda bugüne kadar atılan adımlar bulunduğunu, bundan sonraki adımın ise taslağı KAYAD tarafından hazırlanan Ev İşi Şiddet Yasası’nın Meclis’ten geçmesi olduğunu belirterek bu yönde temennide bulundu.

Dernek lokalinde bugün “Bitmedi” başlıklı basın toplantısı düzenleyen Meral Akıncı, 25 Kasım’da “şiddetsiz, eşitlikçi, adaletli ve daha güzel bir gelecek için” gerçekleştirilen yürüyüşü değerlendirdi.

“Bu yolda ben de varım dedik ve binlerce kişiye ulaştık” diyen Akıncı, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

Akıncı şöyle konuştu:

“Bu yolda ben de varım diyen küçük kız çocuğuna, erkek çocuğuna, temizlik işçisine, üst düzey yöneticisine, gencine, yaşlısına, kırsal kadına, kozmopolit kadına, çocuğunu arabayla iten anneye, LGBT bireye, hayatında daha önce hiçbir kadına yönelik şiddet yürüyüşüne katılmayana, basın mensuplarına ve sorumlularına, milletvekillerine, bakanlara, kadın örgüt temsilcilerine, farklı sivil toplum görevlilerine, Cumhurbaşkanı’na, işçilere, özel sektör çalışanlarına, öğrencilere, öğretmenlere, üniversitelere, kısaca orada bizimle yürüyen her çocuk, her genç, her kadın, her erkek ve her insana KAYAD adına sonsuz teşekkür ederim.”

Küçük adımlarla da olsa bu yolda ilerlemeye devam ettiklerini anlatan Meral Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sığınma evi, adli yardım protokolü, LTB’nin önderliğinde yürütülecek çoklu kurul toplantıları ve polisin kadına karşı şiddete müdahale birimini örnek verdi.

Meral Akıncı, bu adımların her birinin oldukça önemli olduğunu kaydederek, her birinin uygulanması için ilgili kurumlara gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu yolun uzun bir yol olduğunu tekrarlayan Akıncı, dayanışma, eleştiri, iş birliği ve takibin elzem olduğunu belirtti.

YASANIN GEÇMESİ TEMENNİSİ

KAYAD Başkanı Meral Akıncı, bu noktada sonraki adımın ev işi şiddetle mücadele için gerekli yasasının geçmesi olduğuna işaret ederek, taslağını KAYAD’ın hazırladığı “Ev İçi Şiddet Yasası”nın bir an önce Meclis’ten geçmesi temennisini dile getirdi.

“YÜRÜYECEK ÇOK UZUN BİR YOLUMUZ VAR”

Bu konuda toplumsal anlayış ve zihniyet değişiminin de şart olduğunu dile getiren Akıncı, “Hâlâ 16 yaşından küçük kız çocuklarının cinsel ilişkide rıza gösterip göstermediğini tartışıyorsak ve ensest vakaları toplumda var ise kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet boyutunu hâlâ idrak edemediysek, yürüyecek çok uzun bir yolumuz var” dedi.

“HERKES ‘BEN NE YAPABİLİRİM’ DEMELİ”

Herkesin “Ben ne yapabilirim? Bu yolda kendi ödevimi yerine getirmeliyim” demesi gerektiğini dile getiren Akıncı, eğitim müfredatlarına toplumsal cinsiyet adaleti ve cinsel sağlık dersleri eklenmesi gerektiğini anlattı.

Meral Akıncı, gençlerin henüz küçük yaşta, sağlıklı ilişki modelleri öğrenip, şiddet içerikli davranışları fark etmesinin önemine de değindi.

Son Güncelleme: 30.11.2018 15:45
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