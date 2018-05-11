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Meral Akıncı: “Üreten kadının özgüveni yükselir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, üreten kadının toplumda özgüveninin arttığını ve hayallerinin geliştiğini, köy kadın kurslarına giden ve buralarda üretim yapan kadınların evden çıkarak toplumsal yaşama katıldığını söyledi.

Meral Akıncı: “Üreten kadının özgüveni yükselir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, üreten kadının toplumda özgüveninin arttığını ve hayallerinin geliştiğini, köy kadın kurslarına giden ve buralarda üretim yapan kadınların evden çıkarak toplumsal yaşama katıldığını söyledi.

11 Mayıs 2018 Cuma 16:37
Meral Akıncı: “Üreten kadının özgüveni yükselir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, üreten kadının toplumda özgüveninin arttığını ve hayallerinin geliştiğini, köy kadın kurslarına giden ve buralarda üretim yapan kadınların evden çıkarak toplumsal yaşama katıldığını söyledi.

Meriç, Değirmenlik-Demirhan köy kadın kursları ile Değirmenlik Belediyesi Yaşlı Bakım Aktivite Merkezi’ne giden kadınların el ürünlerinin serginin açılışını yapan Meral Akıncı, köy kadın kurslarının kadınlar için önemine işaret ederek, kadınların buraları evi gibi gördüğünü, orada kendini güven ve huzur içinde hissettiğini, üretim yaptığını belirtti.

Akıncı, kadınların hayallerini, kendi yaşamında gerçekleştiremediği gizli kalmışlıklarını bu tür kurslarda renklerin uyumuna ve ürettikleri eserlere yansıttığını anlattı.

Kurslarda üretilen ürünlerin bazı kadınlar için kazanç da olduğunu vurgulayan Akıncı, tüm kadınların Anneler Günü’nü de kutladı.

Kadın kursu öğretmeni Amber Unuz’un önderliğinde 1001 Airport Mall’da açılan Kıbrıs’a özgü el işi ürünlerinin yer aldığı sergide, Lefkara, Koza şekillendirme teknikleri ve Lapta İşi ile iğne teknikleri, panç iğnesi teknikleri, keçe çalışması, boyutlandırılmış nakış teknikleri ile yapılmış el ürünleri yer alıyor. 
 

Son Güncelleme: 11.05.2018 22:44
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