MERAL AKINCI, TURİZM MESLEK LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Girne’de yaygın ve örgün eğitim veren Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret eden Meral Akıncı, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar ve mevcut imkanlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde öğretmenler, öğrenciler ve kursiyerlerle sohbet de eden Meral Akıncı, okulun yapısıyla işlevinin çok önemli olduğunu belirterek, meslek liselerinin imkanlarının geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Meral Akıncı, ülkedeki ara eleman ihtiyacının giderilmesine meslek liselerinin katkısının artarak devamını diledi.