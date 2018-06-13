Meral Akıncı, Serdarlı, Görneç ve Nergisli Köy Kadın Kursları Sergisini Açtı!

“YETER Kİ KENDİNİZDE CESARET BULUP GİRİŞİM YAPIN”

“UNUTULAN DEĞERLER İMECE USULÜ DEVAM ETTİRİLİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, toplum için güzellikler ortaya koyan kadınların, özel yaşamları dışında sosyal hayatta da yararları olabileceğini belirterek, “Yeter ki kendilerinde cesaret bulup, bu girişimi yapsınlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Serdarlı, Görneç ve Nergisli köy kadın kursu yıl sonu sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, köy kadın kurslarında unutulan bazı değerlerin ve imece usulü paylaşımın devam ettirildiğini söyledi.

“GEÇMİŞ KÜLTÜRÜ YAŞATIYORSUNUZ”



Unutulan bazı değerlerin ve özellikle imece usulü paylaşımın devam ettirilerek hep birlikte çok güzel işler başarıldığının örneklerini Serdarlı’da gördüklerini, bölgede Venedik işi göz nuru nakışların ve Osmanlı el işlerinin birleşiminin hayata geçirildiğini ifade eden Meral Akıncı, “Geçmiş kültürlerin taşıdığı el işlerini, yarattıklarını sürdürüp, bu güne kadar getirip, bugün bize sergiliyorsunuz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın köy kadın kurslarını artırarak yaygınlaştırması gerektiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu katkısının kadınlar için çok önemli olduğunu söyleyen Meral Akıncı, kursların kadınlar için önemine değinerek, kadınların bu tür kurslarda, bir araya gelerek problemlere kendi kendilerine çözüm bulduğunu, hayatı paylaştığını, iş birliği içinde sevgiyi ve hayat enerjilerini tekrar motive ederek, hayata döktüğünü anlattı.

“HAYATI PAYLAŞIN”

Kadınların, seslerinin hayatta daha az duyulduğu, daha az ürettikleri ve toplumsal anlayış içerisinde çok az yerildiği durumlarda, içlerinden, yüreklerinden ve zihinlerinden geçen yaratıcılıkları kadın kursları gibi faaliyetlerde ortaya koyduğunu dile getiren Meral Akıncı, şöyle konuştu:

“İnanıyorum ki, toplum için bu güzellikleri ortaya getiren kadınlar, sosyal hayatta da siyasette de çok önemli yerlere gelebilirler ve yapabilirler. Yeter ki bu cesareti, yeter ki bu girişimi kendilerinde hissetsinler ve kendilerini sosyal hayat içinde bulsunlar. Hayatı paylaşsınlar”