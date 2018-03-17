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MERAL AKINCI, ORTAOKULLAR ARASI KIZLAR BASKETBOL ŞAMPİYONU THE AMERİCAN FUTURE COLLEGE TAKIMINI CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Ortaokullar Arası Kızlar Basketbol Şampiyonu The American Future College kız basketbol takımında yer alan öğrencileri ve öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

MERAL AKINCI, ORTAOKULLAR ARASI KIZLAR BASKETBOL ŞAMPİYONU THE AMERİCAN FUTURE COLLEGE TAKIMINI CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Ortaokullar Arası Kızlar Basketbol Şampiyonu The American Future College kız basketbol takımında yer alan öğrencileri ve öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

17 Mart 2018 Cumartesi 16:15
MERAL AKINCI, ORTAOKULLAR ARASI KIZLAR BASKETBOL ŞAMPİYONU THE AMERİCAN FUTURE COLLEGE TAKIMINI CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLADI
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MERAL AKINCI, ORTAOKULLAR ARASI KIZLAR BASKETBOL ŞAMPİYONU THE AMERİCAN FUTURE COLLEGE TAKIMINI CUMHURBAŞKANLIĞI’NDA AĞIRLADI


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, KKTC Ortaokullar Arası Kızlar Basketbol Şampiyonu The American Future College kız basketbol takımında yer alan öğrencileri ve öğretmenlerini Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı. 


Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Seyitler ve Müdür Muavini Behzat Özçete, KKTC Şampiyonu takımın önümüzdeki günlerde Ortaokullar Arası Türkiye Kızlar Basketbol Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil edeceğini belirtti.


Meral Akıncı, gençlerin spor alanında yapılan etkinliklere katılmalarının önemine dikkat çekerek, basketbolcu genç sporculara hem eğitim hayatlarında hem de şampiyonada başarılar diledi.

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