Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Bilmeden teslim oldu
BİLMEDEN TESLİM OLDU
Rehman 3 gün tutuklu kalacak
REHMAN 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Pasaport kimin bilinmiyor
PASAPORT KİMİN BİLİNMİYOR
banner256
Flaş Haber
Bilmeden teslim oldu
Kapat

Meral Akıncı, Kadınlar Futbol Dostluk Maçının Kupasını verdi!

MERAL AKINCI: “YAPILAN KATKI BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ”

Meral Akıncı, Kadınlar Futbol Dostluk Maçının Kupasını verdi!

MERAL AKINCI: “YAPILAN KATKI BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ”

19 Mayıs 2018 Cumartesi 18:53
Meral Akıncı, Kadınlar Futbol Dostluk Maçının Kupasını verdi!

MERAL AKINCI: “YAPILAN KATKI BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü amatör kadın futbol takımlarının dostluk maçının galibi, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nün kupasını verdi.

Meral Akıncı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne cihaz alımı ve Karaoğlanoğlu İlkokulu yararına oynanan maçı izledi.

banner277
Kupayı verirken yaptığı açıklamada,  oyuncularla birlikte aynı heyecanı yaşadığını belirten Akıncı, dostluk maçının yardım amaçlı yapıldığına işaret ederek, bunun büyük anlam taşıdığını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle bugünün ayrı bir anlamı olduğunu, maçtan elde edilecek gelirin, Onkoloji Servisi’ne bir cihaz alımı için verilecek olmasının ise çok çok önemli olduğunu ifade eden Meral Akıncı, tüm oyuncuları ve katılımcıları yürekten kutladığını belirtti.
 
Yapılan katkının bir insanlık örneği olduğunu, bu güzel örneğin gençlere gösterilmesinin çok büyük anlam taşıdığını ifade eden Meral Akıncı, kaybeden olmadığını, tüm oyuncuların, iyi niyetin ve paranın gideceği özel hedefin kazandığını kaydetti.

Normal süresi 1-1 biten maçı, penaltı atışları sonucu, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü 4-3 kazandı.

Son Güncelleme: 19.05.2018 22:14
Anahtar Kelimeler:
VerdiKupaFutbolcuKadınMeral Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü"
"Cumhurbaşkanı Akıncı Yurda Döndü"
DAÜ Belgesel Günleri yedinci yılını kutluyor
DAÜ Belgesel Günleri yedinci yılını kutluyor
Erhürman, amatör kadın futbol takımlarının maçını izledi
Erhürman, amatör kadın futbol takımlarının maçını izledi
Karaman, GİGEM’i ziyaret etti
Karaman, GİGEM’i ziyaret etti
Civisilli gençlerle buluştu
Civisilli gençlerle buluştu
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak
KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim