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21 Aralık 2016 Çarşamba 15:52

Meral Akıncı Huzur Ve Bakımevlerini Ziyaret Etti

Meral Akıncı Huzur Ve Bakımevlerini Ziyaret Etti
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AKINCI: “TOPLUMSAL BİRLİKTELİK, ANLAYIŞ VE DAYANIŞMA RUHU İÇİN YAŞLILAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, huzur ve bakım evlerini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı Lapta Huzurevi ile Lefkoşa’da bulunan İkinci Bahar Özel Bakımevi ve Ece Yaşlı Bakımevi’ni ziyaret etti, yaşlılarla sohbet etti, sıkıntılarını, hayat hikayelerini dinledi.

Meral Akıncı sadece özel günlerde değil yaşamın doğal akışında yaşlıları ziyaret etmek için çaba sarf ettiğini belirterek, toplumsal birliktelik, anlayış ve dayanışma ruhu için yaşlıların göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Meral Akıncı gerek bireysel istekleri, gerekse koşulların yarattığı durum nedeniyle yaşamlarına evde devam eden yurttaşların ziyaret beklentisinin özel günlerin ötesinde olduğunu yakınen bildiğini belirtti.

Akıncı, evlerde yaşayan yurttaşların da bir takım zorluklarla karşılaştığını kaydederek, bu sorunlar için çözüm odaklı somut adımlar atılmasının zamanın geldiğinin altını çizdi.

Yaşam tecrübeleri, bilgileri ve becerileriyle bugünlere gelinmesinde büyük emekleri bulunan yaşlı yurttaşların sevgi paylaşımı, anlayış ve vefa beklentilerinin bulunduğunu söyleyen Meral Akıncı, bu beklentilerin giderilmesi için gerek bireyler gerekse kurumların temsilcileri olarak sorumlulukla hareket edilmesinin önemini vurguladı.

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