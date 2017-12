MERAL AKINCI: “HER ÜÇ KADINDAN BİRİ EV İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET GÖRÜYOR... YÜZLEŞME ZAMANI”

MERAL AKINCI: “ÜLKEDEKİ HER ÜÇ KADINDAN BİRİ EV İÇİ FİZİKSEL ŞİDDET GÖRÜYOR. BU GERÇEKLE YÜZLEŞME ZAMANI GELDİ”“ÜLKEMİZDEKİ KADIN CİNAYETLERİYLE SADECE 25 KASIM’DA DEĞİL, HER GÜN YÜZLEŞMELİYİZ”“EV İÇİ ŞİDDET YASAMIZ YOK. TOPLUMSAL CİNSİYET DAİRESİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRMEDİ. BUNUN BURUKLUĞUNU YAŞIYORUZ”Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü nedeniyle yayımladığı mesajda, ülkedeki her üç kadından birinin ev içi fiziksel şiddet gördüğüne dikkat çekerek, “Bu gerçekle yüzleşme zamanı geldi. Ülkemizdeki kadın cinayetleriyle sadece 25 Kasım’da değil, her gün yüzleşmeliyiz” dedi.Akıncı, “Kadına yönelik şiddete ancak kadının eşit statüsünü kabul ederek dur diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.25 Kasım mesajında KKTC’de Ev İçi Şiddet Yasası olmadığına, Toplumsal Cinsiyet Dairesi Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesine rağmen yürürlüğe girmediğine dikkat çeken Akıncı, “Bunun burukluğunu yaşıyoruz” dedi.Meral Akıncı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini anlamak için o toplumda kadının konumuna ve kadına yapılan muameleye bakılması gerektiğini söyledi.Ev içi şiddetin neden var olduğu konusunda ulusal söylem geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, bu yıl ilan edilen “Ev İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı”nın takipçisi olacaklarını da kaydetti.Meral Akıncı, ev içi şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ürünü olduğunu belirterek, “Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliği olmadığını kabul etmenin, bunu bertaraf edecek politikalar üretmenin zamanı çoktan geldi” dedi.Bir yandan kadına yönelik şiddetin kınandığını, diğer yandan cinsiyet kotasının eleştirildiğini kaydeden ve bunun büyük bir çelişki olduğunu söyleyen Meral Akıncı, “Kadına yönelik şiddete, ancak kadının eşit statüsünü kabul ederek dur diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.