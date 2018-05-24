Meral Akıncı, Güneşköy ve Yeşilyurt’ta Özel Eğitim Merkezlerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin sorularını yanıtladı, öğretmenlerden merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Meral Akıncı, öğrencilerin müzik dersine de katıldı.



Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaretinde iseMeral Akıncı, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte merkezi inceledi. Öğrencilerin atölye çalışmalarına katılan Meral Akıncı, öğrencilerle birlikte, seramik boyadı, el örgüsü yaptı. Meral Akıncı, ziyaretlerinde, öğrencilere hediyeler de verdi.