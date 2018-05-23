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Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı

AKINCI: “ÜRETKENLİK, HAYATIN HER ALANINI ZENGİNLEŞTİRİR”

Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı

AKINCI: “ÜRETKENLİK, HAYATIN HER ALANINI ZENGİNLEŞTİRİR”

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Meral Akıncı Gökkuşağı Seramik Sergisinin Açılışına Katıldı

AKINCI: “ÜRETKENLİK, HAYATIN HER ALANINI ZENGİNLEŞTİRİR”

Cumhurbaşkanı Mutafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda yer alan “GökKUŞağı” seramik sergisinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, Fatma Özok’un yönetimindeki ClayArt Seramik Atölyesi’nin öğretmen ve kursiyerlerinin çalışmalarını kapsayan ve Kıbrıs’ın kuşlarını konu alan sergide yaptığı konuşmada, seramik kurslarına daha çok kadınların gitmesinin dikkatini çektiğini belirterek, kadınların hayatın her alanında yaratıcılık ve üretkenliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kadının üretimi sonsuz kıldığını, hamuru, toprağı ve seramiği kullanarak bakış açısını da geliştirdiğini ifade eden Meral Akıncı, “Enerjisini oraya odaklıyor, sabrını oralarda deniyor. Seramik ve toprakla uğraşırken, öğrenme sürecinde geliştirdiğiniz disiplinle bir de bakıyorsunuz öğrenciyken usta oluyorsunuz. Hayatınızdaki bu disiplini, gelişimi de hayatınızın farklı alanlarında da aktarmaya başlıyorsunuz. Elle, yürekle, zihinle uğraşarak gelişmek, bir yerde sizin hayatınıza hem üretkenlik, hem disiplin hem de duygusal zenginlik katıyor” diye konuştu.

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Seramik sanatına da değinerek, seramiğin tüm yaş gruplarına hitap ettiğini ve ana maddesi kilin ekolojik bir ürün olduğunu belirten Meral Akıncı, “Böyle bir sanata ilgi duymak lazım. Yaşam boyu öğrenme, öğretme ve paylaşmaya da inanmak ve o enerjiye de sahip olmak gerekir” dedi.

Meral Akıncı, sanatla uğraşmanın, kişisel ufku ve sabrı geliştirdiğini, odaklanmayı sağladığını ve gerçeği objektif olarak görmeyi sağladığını sözlerine ekledi.


 

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:20
Anahtar Kelimeler:
Meral AkıncıSergiAçılışı
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