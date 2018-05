"Meral Akıncı: “Annelik Duygusu Kadın Psikolojisindeki En Temel Duygulardan Biri”

MERAL AKINCI DR. FAZIL KÜÇÜK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLEDİĞİ ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİNE KATILDI

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Gönyeli Dr. Fazıl Küçük Anaokulu öğrencilerinin düzenlediği Anneler Günü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı etkinlikte yaptığı konuşmada, annelik duygusunun kadın psikolojisindeki en temel duygulardan biri olduğunu ve annelik duygusunun insan dışındaki diğer canlılarda da bulunan çok özel bir his olduğunu belirtti.

Bazı filozofların, “İyilik duygusunun dünyaya girdi kapısı annelik duygusudur” dediğini anlatan Akıncı, annelik ile insanın iyi olmasına yarayacak, insanı mutlu edecek her şeyin bulunabileceğini ifade etti.

Koşulsuz sevgi, şefkat, doğruluk, adalet içtenlik, sempati, umut, merhamet, neşe, samimiyet, affetme ve hoşgörü gibi olumlu duyguların annelik vasıtasıyla elde edilebileceğine dikkat çeken Meral Akıncı, bazı araştırmalarda bahse konu durumun içgüdüsel, bazı araştırmalarda ise bahse konu olumlu duygu ediniminin öğrenilir eğilim olduğunun da ortaya konulduğunu söyledi.

“ANNELİK DUYGUSUNUN BEŞ DUYUNUN SINIRINDAKİ ALTINCI BİR DUYGU”

Olumlu duygu ediniminin, öğrenilir eğilim olduğun savunan araştırmacıların, hem duygu hem de beyinde yazılı bir program uygulaması olduğunu ifade ettiğini kaydeden Meral Akıncı, annelik duygusunun beş duyunun sınırındaki altıncı bir duygu olduğunu söylemenin abartılı olmayacağını kaydetti.

Meral Akıncı, şöyle konuştu:

“Annelik eğilimi içinde hem duygu, hem de beyinde yazılabilir program uygulaması vardır. Kadın anne olduktan sonra programı devreye girer, anne ona göre duygular yaşar. Örneğin bu dönemde lohusalık depresyonu oluşur. Bazı kadınların neşesi azalır, bazı durumlarda ‘örneğin çocuğuma iyi bakamayacağım’ gibi ‘lohusalık psikozu’ gelişir.”

Meral Akıncı, Kıbrıs Türk geleneklerinde de “lohusa yalnız bırakılmaz” inancının oldukça yaygın olduğunu kaydetti. Meral Akıncı, yeni doğum yapmış kadının ilk 6 haftada güven duyduğu bir yakınına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnsanın sempatik bulduğunu çektiğini, antipatik bulduğunu ise ittiğini, çekim oluşturan bahse konu duygular içerisinde anneliğin önemli bir alan kapladığını belirten Meral Akıncı, “Annelik duygusu içerisinde bu eğilimler içerisinde ön plana en çok çıkan şefkat ve acıma duygusudur. Yani annelik hissi güçlü olan kişilerde acıma ve merhametli olma duygusu baskındır” dedi.

“ANNELİĞİN BEDELLERİ”

Konuşması esnasında anneliğin bedellerine de değinen Meral Akıncı, anne sevgisinin “acı ve elem” içerdiğini, eşlerin evlilikte birbirleri üzerinde hâkimiyet kurma anlayışı sonucu evliliklerin sorgulandığını, boşanmaların arttığını ve tüm bunların sonucunda annelik duygusunun zarar gördüğünün altını çizdi. Çocukların iyi büyütülmesinin tesadüflere bırakılmaması gerektiğine de vurgu yapan Meral Akıncı, çocukların büyütülmesinin tesadüflere bırakılması durumunda faturanın çocuklara ödetilmiş olacağına dikkat çekti.

Anne ve çocuğun iletişim kurabilmesi için her zaman konuşmasına ihtiyaç duyulmadığını da dile getiren Meral Akıncı, anne ve çocuk arasında bilgi, duygu ve düşünce aktarımını sağlayan sözsüz iletişimin önemine dikkat çekti.

Annenin sosyal bir varlık olarak çocuk üzerindeki rolüne de değinen Meral Akıncı, toplumun bir sosyal bireyi olarak annenin evladına sevginin, umudun, yaşamın, güzelliğin anlamını öğrettiğini, bunun sonucunda da çocuğun yaşam boyunca kendisiyle barışık ve mutlu olmayı annesinden öğrenebileceğini kaydetti.

Anne ve babanın bireyin yaşamındaki rolüne de değinen Meral Akıncı, annenin içsel gerçekliği, babanın dış dünyanın gerçekliğini çocuğa aktardığını anımsattı.

Doğum anından itibaren çocuk ve annenin güven duygusunun geliştiğini de kaydeden Akıncı, anne ve çocuk arasında sevgiden çok daha öte bir duygu olan şefkat olduğunu da ifade etti.

Konuşmasında, Avusturyalı Psikanalist Sigmund Freud’un kuramlarından da bahseden Meral Akıncı, bazı kadınlarda annelik duygusunun gelişmemiş olduğunu, anne sevgisiz büyüyen çocukların sosyalleşme ve türlü sosyal-psikolojik zorluklar yaşadığını da belirtti.

Bugünün dünyasına eklemlenen şiddet ve sevgisizliğin bertaraf edilmesi hususunda annelere büyük görevler düştüğünü belirten Akıncı, anne ve babaların birbirlerinden öğrenecek çok şey olduğunu, anne ve baba eğitimlerinin bir sistem içerisinde toplumun geniş kesimlerine yayılması gerektiğini söyledi.