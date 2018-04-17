Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109096
ALTIN
177.227
DOLAR
4.1042
STERLİN
5.8838
EURO
5.0795
Meclis Genel Kurulu Toplandı
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Gözler Yargıda
GÖZLER YARGIDA
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
“160 BİREYE HER GÜN 1...
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”
“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ  GİBİ OLAMAZ”
banner256
Flaş Haber
Gözler Yargıda
Kapat

MERAKLA BEKLENEN YEMEK SONRASINDA SPEHAR’DAN KISA VE ÖZ AÇIKLAMA

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

MERAKLA BEKLENEN YEMEK SONRASINDA SPEHAR’DAN KISA VE ÖZ AÇIKLAMA

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

17 Nisan 2018 Salı 11:46
MERAKLA BEKLENEN YEMEK SONRASINDA SPEHAR’DAN KISA VE ÖZ AÇIKLAMA
banner238

MERAKLA BEKLENEN YEMEK SONRASINDA SPEHAR’DAN KISA VE ÖZ AÇIKLAMA

“LİDERLER BAŞBAŞA 2 SAAT SAMİMİ VE AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNDULAR”

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

19.08’de başlayan Liderlerin görüşmesi toplamda yaklaşık 3.5 saat sürdü.

LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN BİRARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, dün akşam KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve  GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen akşam yemeğinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Bugün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, BM Misyon Şefi’nin ikametgahında bir araya geldiler. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı iki saat baş başa görüşerek samimi ve açık bir şekilde görüş teatisinde bulundular ve ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın katılımıyla bir akşam

yemeğine oturdular” diye belirtildi.

Görüntü için dahi ara bölgeye basın mensupları alınmadı;nedeni anlaşılmayan bir karartma uygulandı

BM’DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN ORİJİNAL METNİ

 

UN Cyprus Talks

Statement by the Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar

Monday, 16th April 2018

Today, the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı, and the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, met at the Chief of Mission residence in the United Nations Protected Area. The Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, and the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı had a frank and open exchange of views during a two hour tête-à-tête discussion. They then proceeded to a dinner with the Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar.

End.

LİDERLER GÖRÜŞMEYE GİDERKEN ÇÖZÜM VE BİRLEŞME YANLISI GÖSTERİCİLER  HER İKİ LİDERE SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

Volkan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİCARET ODASI; “DEVLET, TÜM VERGİ, RESİM VE HARÇLARINI TL OLARAK HESAPLAMALI”
TİCARET ODASI; “DEVLET, TÜM VERGİ, RESİM VE HARÇLARINI TL OLARAK HESAPLAMALI”
Topal, Erzurum’da Konferans Verecek
Topal, Erzurum’da Konferans Verecek
Lefkoşa Kumsal Park’ta “Çocuk Festivali” Düzenlendi
Lefkoşa Kumsal Park’ta “Çocuk Festivali” Düzenlendi
Gözler Yargıda
Gözler Yargıda
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Meclis Genel Kurulu Toplandı
Sol Hareket Ve AKEL Yetkilileri Görüştü
Sol Hareket Ve AKEL Yetkilileri Görüştü
Memur-Sen’den Maaşların İstikrarlı Bir Para Birimine Endekslenmesi Çağrısı…
Memur-Sen’den Maaşların İstikrarlı Bir Para Birimine Endekslenmesi Çağrısı…
HRİSTOFYAS AKEL’İN İNGİLİZ ÜSLERİNİN SURİYE’NİN VURULMASINI PROTESTO MİTİNGİNE KATILDI
HRİSTOFYAS AKEL’İN İNGİLİZ ÜSLERİNİN SURİYE’NİN VURULMASINI PROTESTO MİTİNGİNE KATILDI
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
Yeni Yüzyıl Öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na Katkı
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”
Akıncı: “Yaptığımız Toplantıda Yeni Bir Durum Ortaya Çıkmadı..”

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim