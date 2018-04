MERAKLA BEKLENEN YEMEK SONRASINDA SPEHAR’DAN KISA VE ÖZ AÇIKLAMA

“LİDERLER BAŞBAŞA 2 SAAT SAMİMİ VE AÇIK ŞEKİLDE GÖRÜŞ TEATİSİNDE BULUNDULAR”

Liderler, yaklaşık 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında 2 saatlik baş başa görüşme gerçekleştirdi; ardından Spehar’ın da katılımıyla akşam yemeğine geçildi.

19.08’de başlayan Liderlerin görüşmesi toplamda yaklaşık 3.5 saat sürdü.

LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA YENİDEN BİRARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, dün akşam KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve GKRY Başkanı Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşen akşam yemeğinin ardından yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Bugün Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiades, BM Misyon Şefi’nin ikametgahında bir araya geldiler. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı iki saat baş başa görüşerek samimi ve açık bir şekilde görüş teatisinde bulundular ve ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın katılımıyla bir akşam

yemeğine oturdular” diye belirtildi.

Görüntü için dahi ara bölgeye basın mensupları alınmadı;nedeni anlaşılmayan bir karartma uygulandı

BM’DEN YAPILAN AÇIKLAMANIN ORİJİNAL METNİ

UN Cyprus Talks

Statement by the Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar

Monday, 16th April 2018

Today, the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı, and the Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, met at the Chief of Mission residence in the United Nations Protected Area. The Greek Cypriot leader, Mr. Nicos Anastasiades, and the Turkish Cypriot leader, Mr. Mustafa Akıncı had a frank and open exchange of views during a two hour tête-à-tête discussion. They then proceeded to a dinner with the Deputy Special Adviser to the Secretary-General on Cyprus, Ms. Elizabeth Spehar.

End.

LİDERLER GÖRÜŞMEYE GİDERKEN ÇÖZÜM VE BİRLEŞME YANLISI GÖSTERİCİLER HER İKİ LİDERE SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTILAR

