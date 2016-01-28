Merakından 2 Gece Hücrede Yattı

MERAKINDAN 2 GECE HÜCREDE YATTI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evrim Kamalı

Ercan Devlet Havalimanından ülkemize giriş yapmak isteyen Şevket Beyazlar’ın tasarrufunda bulunan hapın uyuşturucu madde içermediği anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.



Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılan Beyazlar merakından cebine koyduğu ne olduğunu bilmediği hap yüzünden 2 gün polis hücresinde misafir edildi.



