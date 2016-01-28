Merakından 2 Gece Hücrede Yattı

MERAKINDAN 2 GECE HÜCREDE YATTI
Ercan Devlet Havalimanından ülkemize giriş yapmak isteyen Şevket Beyazlar’ın tasarrufunda bulunan hapın uyuşturucu madde içermediği anlaşılması üzerine serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılan Beyazlar merakından cebine koyduğu ne olduğunu bilmediği hap yüzünden 2 gün polis hücresinde misafir edildi.
Mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakılan Beyazlar merakından cebine koyduğu ne olduğunu bilmediği hap yüzünden 2 gün polis hücresinde misafir edildi.
Beyazlar tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldığında başımıza ne gelirse merakımızdan geliyor demişti.
.........................................
.........................................
Son Güncelleme: 28.01.2016 16:03