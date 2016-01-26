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Merakı Başına Dert Oldu

''Türk milleti olarak meraklı milletiz''

Merakı Başına Dert Oldu

''Türk milleti olarak meraklı milletiz''

26 Ocak 2016 Salı 12:47
Merakı Başına Dert Oldu
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 MERAKI BAŞINA DERT OLDU

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Evrim Kamalı

Ercan Devlet Havalimanından ülkemize giriş yapmak isteyen zanlı Şevket Beyazlar’ın tasarrufunda uyuşturucu hap bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci huzurunda bulunan zanlı Şevket Beyazlar’ın 25 Ocak tarihinde saat 13.30 raddelerinde Ercan’dan ülkemize giriş yapmak istediği esnada devriye gezen narkotik köpeği Cindy tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceketin cebinde sarı renk uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet hap bulunduğunu söyledi. Polis konu hapın emare alınarak tahlile gönderildiğini ve sonucunun beklendiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve konu hapın uyuşturucu olup olmadığının anlaşılması için zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Beyazlar biz Türk milleti olarak meraklı milletiz bu hapı Türkiye’de bir parkta otururken bank üzerinde buldum merakımdan alarak cebime koydum unutmuşum başıma bu durum meraktan geldi dedi.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.




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Son Güncelleme: 26.01.2016 12:50
Anahtar Kelimeler:
Merakı Başına Dert Oldu
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