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11 Ocak 2017 Çarşamba 06:25

Menteş Aziz, 30 ay meslekten men edildi

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu, ülkemizin en ünlü hukukçularından olan Menteş Aziz’i, “müvekkiline ait parayı müşteriye vermemekten” suçlu buldu

Menteş Aziz, 30 ay meslekten men edildi
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Menteş Aziz, 30 ay meslekten men edildi

Ülkemizin en ünlü hukukçularından 85 yaşındaki Menteş Aziz, 30 ay meslekten men edildi.

Avukat Menteş Aziz’in, bir hukuk davası neticesinde müvekkili adına Maliye Bakanlığı tarafından yatırılan 65 bin sterlini, müşterisinin hesabına yatırmadığı hususunda şikayet yapıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nda yargılanan Avukat Menteş Aziz, suçlu bulundu. Aziz, “Müşteri parasını harcamak”, “Müşteriye vermemek” ve “Müşteri adına yatırılan parayı ayrı bir hesaba müşteri hesabı açıp muhafaza etmeme” suçlamalarıyla yargılandı.

Yahudi bir kadının, KKTC’deki arsasının ilgili daire tarafından dağıtıldığı, iki Kıbrıslı Türk’ün de bu arazi üzerine ev yapması üzerine dava açmak için Menteş Aziz’i görevlendirdiği belirtildi.

Açılan hukuk davası sonunda, 2010 yılında Maliye Bakanlığı’nın Menteş Aziz’in müşterisi adına 65 bin sterlin yatırdığı, ancak müşterisinin bu parayı alamadığı kaydedildi.

2012 yılında Yahudi kadının hayatını kaybetmesiyle oğlu Tereke İdare Memuru olarak dava açtı ve Menteş Aziz’den şikayetçi oldu.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nda avukatlar Hüseyin İzveren, Özkul Özyiğit, Mahmut Tekinay, Güner Çakın ve Ezer Özsoy huzurunda yargılanan Menteş Aziz, 7 Ocak’ta kurul kararıyla suçlu bulundu.

Menteş Aziz, “Mahkemede olan bir husus hakkında açıklama yapmam doğru değil” dedi.

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