banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
gök gürültülü yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98991
ALTIN
220.024
DOLAR
5.5748
STERLİN
7.3276
EURO
6.4325
Dikkatsizlik kazaya neden oldu
DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU
Alkol başına dert açtı
ALKOL BAŞINA DERT AÇTI
Merit Hotel soruşturması sürüyor
MERİT HOTEL SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ DAİRESİ’NDEN TOZ UYARISI
banner282
Flaş Haber
Öz kızına tecavüz etti
Kapat

Memur-sen Hükümeti Eleştirdi Ve İstifa Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Maliye Bakanlığında dün hayat pahalılığı konusunda  yapılan toplantıya  Hür-İş Federasyonu  ve Federasyon’a bağlı  hiçbir sendikanın davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Memur-sen Hükümeti Eleştirdi Ve İstifa Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Maliye Bakanlığında dün hayat pahalılığı konusunda  yapılan toplantıya  Hür-İş Federasyonu  ve Federasyon’a bağlı  hiçbir sendikanın davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Memur-sen Hükümeti Eleştirdi Ve İstifa Çağrısı Yaptı

Lefkoşa, 17 Ekim 18 (.): Memur-Sen Başkanı Kağan Mındıkoğlu, Maliye Bakanlığında dün hayat pahalılığı konusunda  yapılan toplantıya  Hür-İş Federasyonu  ve Federasyon’a bağlı  hiçbir sendikanın davet edilmediğini belirterek, bunu eleştirdi.

Mındıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın  katıldığı toplantıda, ne tür hesapların yapıldığını sorarak,  hükümeti samimiyetsizlikle suçladı.

En çok üyeye sahip federasyon olan Hür-İş’in dahi yer almadığı toplantıda ayrımcılık yapıldığını  savunan  Mındıkoğlu, hükümeti ve bürokratlarını “iş bilmezlikle” de suçladı.

Mındıkoğlu  asgari ücretin dövizde yaşanan gelişmeler sonucu eridiğini, dövizin sürekli düşüşte olduğunu belirterek, akaryakıtta ve  tüp gaz zammında  geri adım atılmamasını eleştirdi.

Devlette tasarruf edecek bir çok alan olduğunu  söyleyen Mındıkoğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Başbakan Yardımcılığında bulunan örtülü ödeneklerle ilgili neden tasarrufa gidilmediğini sordu.

Mındıkoğlu, tasarruf ve tedbirlerin önce en tepeden başlaması gerektiğini söyleyerek, hükümeti derhal istifa etmeye çağırdı.

(YIL/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı
Başbakan Erhürman Mersin'e Gidiyor
Başbakan Erhürman Mersin'e Gidiyor
Bir çok köyde yarın elektrik kesintisi olacak
Bir çok köyde yarın elektrik kesintisi olacak
4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Gaü’de Gerçekleştiriliyor
4. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Gaü’de Gerçekleştiriliyor
Ktso Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Tarafından “bilinçaltına Satış Nöromarketing Eğitimi” Düzenlendi
Ktso Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Tarafından “bilinçaltına Satış Nöromarketing Eğitimi” Düzenlendi
Aplıç Kapısının Açılmasına Yönelik Çalışmalar Tamamlandı
Aplıç Kapısının Açılmasına Yönelik Çalışmalar Tamamlandı
Özersay, Başçeri Ve Yeni Diplomatlarla Buluştu
Özersay, Başçeri Ve Yeni Diplomatlarla Buluştu
Ab Hayvansal Atıkların Bertrafı İçin 2.4 Milyon Euro Hibe Veriyor
Ab Hayvansal Atıkların Bertrafı İçin 2.4 Milyon Euro Hibe Veriyor
Tüketiciler Derneği Satıcı Ve Toptancılara Fiyatları İndirme Çağrısı Yaptı
Tüketiciler Derneği Satıcı Ve Toptancılara Fiyatları İndirme Çağrısı Yaptı
Bkp Bm Genel Sekreterinin Raporunu Değerlendirdi
Bkp Bm Genel Sekreterinin Raporunu Değerlendirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim